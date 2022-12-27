Топ-15 песен для создания новогоднего настроения

До Нового года остаются считанные дни. А что создает праздничное настроение лучше, чем подходящая поводу музыка? «ФедералПресс» собрал для вас самые новогодние песни.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Новогодние песни появляются каждый год, но далеко не все из них становятся вечными хитами. Без этих удивительных мелодий не обходится ни одна новогодняя ночь.

Предлагаем вам подборку самых праздничных песен. После их прослушивания новогоднее настроение вам обеспечено.