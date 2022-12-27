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2 часа назад

Топ-15 песен для создания новогоднего настроения

РИА "ФедералПресс"

До Нового года остаются считанные дни. А что создает праздничное настроение лучше, чем подходящая поводу музыка? «ФедералПресс» собрал для вас самые новогодние песни.

Топ-15 песен для создания новогоднего настроения
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Новогодние песни появляются каждый год, но далеко не все из них становятся вечными хитами. Без этих удивительных мелодий не обходится ни одна новогодняя ночь.

Предлагаем вам подборку самых праздничных песен. После их прослушивания новогоднее настроение вам обеспечено.

  1. Дискотека авария – «Новогодняя»;
  2. Wham! – Last Christmas;
  3. «Песня Деда Мороза и Снегурочки» из м/ф «Ну, погоди!»;
  4. Dean Martin – Let it Snow, Let it Snow, Let it Snow;
  5. Людмила Гурченко – «Пять минут»;
  6. Валентина Толкунова – «Кабы не было зимы»;
  7. Стекловата – «Новый год»;
  8. ABBA – Happy new year;
  9. Блестящие – «Хлопушки»;
  10. Верка Сердючка – «Елки»;
  11. София Ротару – «Белая зима»;
  12. Верка Сердючка – «Новогодняя»;
  13. Ансамбль «Пламя» – «Снег кружится»;
  14. Эдуард Хиль – «Зима»;
  15. Валерий Золотухин – «Разговор со счастьем».
Истории,Эдуард Хиль,София Ротару,Валерий Золотухин,
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