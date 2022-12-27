Зачем чукотские мужчины менялись супругами

Чукчи – таинственный народ, имеющий уникальные традиции. Особенно интересны семейные нормы жителей тундры.

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Обмен женами

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Среди состоятельных чукчей многожёнство было частым явлением. При этом среди оленеводов и охотников осуждалась супружеская ревность. У них даже была традиция обмениваться жёнами.

«Девушка и замужняя женщина легко заводит себе любовника или дополнительного мужа. Который, к слову, может являться добрым другом основного супруга. Бывает так, что два мужчины договариваются: это лето ты проведёшь с моей женой, а я – с твоей. На время рыбалки или охоты. А к зиме снова поменяемся», – отмечал профессор Сергей Арутюнов в книге «У берегов Ледовитого океана».

Мужчины, совершавшие обмен, назывались «товарищами по жене». Отказ от обмена у чукчей считался отвратительным поступком, проявлением собственнического отношения к

Женский идеал

Идеальная женщина, по мнению чукчей, должна иметь такие качества, как выносливость, дородность, плодовитость. Главное достоинство девушки – широкие тазовые кости, которые облегчают роды.

Этнограф Владимир Богораз в научном труде «Чукчи» писал о том, что обычаи запрещают чукчанкам стонать и вообще выражать страдание во время родов. Также женщины должны рожать самостоятельно, без чьей-либо помощи. Только что родившая обязана отрезать пуповину и выбросить послед.

Чукчанке, которая не смогла родить сама, оказывала помощь повитуха. Однако это считалось позором и проявлением слабости. Чукчи потом всю жизнь насмехались над такими девушками. Мужа несамостоятельной роженицы называли «повитушным».

Женская сила

Исследователи отмечали, что жёны чукчей обладали невероятной выносливостью. Они могли работать несколько дней подряд, несмотря на сильные морозы и голод. Богораз отмечал, что женщины, трудящиеся в минус 30 на улице, могли во время работы сбросить с себя одежду, потому что им становилось жарко.

Историк Александр Нефëдкин говорил о суровости чукотских женщин. Представительницы слабого пола, узнав о проигрыше мужей в битве и приближении врагов, могли убить своих детей и совершить суицид. А некоторые даже давали отпор неприятелям. Также женщины могли помогать мужьям, участвуя в боевых действиях.