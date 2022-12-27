В чем был секрет рюмки Хрущева

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв был известным любителем алкоголя. Со спиртным глава советского государства находился на «ты». При этом он пил, но не пьянел. Его уникальной способности кто-то поражался, а кто-то даже полагал — существует некий секрет «рюмки Хрущёва».

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По словам современников, Никита Сергеевич был не особо привередлив при выборе алкоголя. Про таких обычно говорят «пьёт всё, что горит». Советский лидер не боялся и смешивать разные напитки. Однако, больше любил он всё же самогон. В настоящий восторг Хрущёв пришёл после того, как будучи на Кубе, попробовал местную самоделку. Он даже потребовал записать рецепт горячительного напитка. Сын генсека Сергей Хрущёв рассказывал, что его отец знал толк и в изысканном алкоголе. Он обладал большой коллекцией, бутылки из которой откупоривались только по особым случаям.

Секреты генсека

Такие свидетельства о Хрущёве говорят об одном — трезвенником руководитель СССР никогда не был. Но и алкоголиком Никиту Сергеевича тоже назвать нельзя. В «состоянии нестояния» его никому видеть не доводилось. Хотя многие его соратники порой ожидали — вот-вот он перейдёт «красную линию». Поводов для этого Хрущёв давал достаточно. Например, во время всевозможных приёмов лидер опрокидывал рюмку за рюмкой, но почему-то не терял ясность ума, да и язык не заплетался.

Удалось раскрыть коварный план Хрущёва Самуилу Микунису, генеральному секретарю коммунистической партии Израиля. Незаметно он отпил из бутылки, из которой Никита Сергеевич наполнял с завидной регулярностью свою рюмку. В таре оказалась обыкновенная вода.

Понятно, что в силу многих обстоятельств хитрить таким образом советский генсек мог не всегда. На некоторых приёмах возможности наливать из своей бутылки просто не было. Но Хрущёв всё равно твёрдо стоял на ногах.