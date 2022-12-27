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1 час назад

Зачем Берия хранил в своем сейфе женские чулки

Русская семерка

Лаврентия Берию ещё при жизни начали преследовать различные слухи. Некоторые их них косвенно подтвердились после обысков у главы МВД СССР.

Зачем Берия хранил в своем сейфе женские чулки
Фото: Русская семеркаРусская семерка

На июльском пленуме 1953 года секретарь ЦК КПСС Николай Шаталин заявил о том, что провёл в кабинете Берии в Совмине обыск.

«Просматривая содержимое сейфов и других мест, где могут храниться документы, мы натолкнулись на необычные для служебных кабинетов вещи и предметы. Наряду с документами мы обнаружили в больших количествах всевозможные, как уж там назвать, атрибуты женского туалета», — сообщил Шаталин.

В протоколе обыска сказано, что Лаврентий Павлович хранил женские спортивные костюмы, кофточки и другую одежду для своих любовниц. В его сейфах обнаружили 11 пар импортных чулок и семь пар шёлковых трико. Примечательно, что в описи присутствует и такая строка: «шёлковые детские комбинации, ещё некоторые детские вещи и т.д.».

По словам Шаталина, у министра внутренних дел также нашли «предметы мужчины-развратника». Однако советский государственный деятель не объяснил, что конкретно под этим имеется в виду.

Глава охраны Берии Рафаэль Саркисов подтвердил, что его начальник имел связи «со всевозможными случайными женщинами» – сохранился список из 20 человек.

Интересно, что до этого, в 1937 году, у главы НКВД Генриха Ягоды в ходе обысков нашли коллекцию из 3904 порнографических снимков и 11 фильмов непристойного содержания. Он также хранил у себя женскую одежду и эротические игрушки. Николай Ежов ничего такого не прятал в сейфах, зато был уличён в том, что изменял жене с её подругами и даже с прислугой.

Истории,Николай Ежов,Лаврентий Берия,КПСС,
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