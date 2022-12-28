Свекровь хотела пристыдить невестку и потерпела неудачу

Пользовательница сайта Reddit с ником u/Canadianingermany поделилась историей о том, как свекровь попыталась пристыдить ее с помощью подарка на Рождество, но в итоге потерпела неудачу. Как уточнила женщина, мать мужа вручила ей весы.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Авторша поста рассказала, что за время пандемии COVID-19 она поправилась примерно на 30 килограммов. С апреле женщина начала активно худеть: занялась физической активностью и практически отказалась от сладкого. Благодаря этому ей удалось за несколько месяцев избавиться от лишнего веса.

Свекровь не знала, что невестка похудела. На Рождество она захотела пристыдить супругу сына из-за лишних килограммов и подарила ей весы. Увидев, что жена сына уже в хорошей форме, она расстроилась.

«Моя месть состоит в том, что к тому времени, когда свекровь подарила мне весы, я уже потеряла лишние килограммы, за которые она собиралась меня пристыдить», — подчеркнула авторша поста.

Один из пользователей посоветовал рассказчице вручить свекрови в ответ антивозрастной крем, книги по психологической самопомощи, а также книги с рецептами для тех, кто хочет похудеть. Другой комментатор предложил невестке передарить свекрови эти весы.

Еще одна читательница призналась, что с ней однажды произошла похожая история.

«Моя свекровь пристыдила меня за лишний вес, презентовав мне на Рождество овощечистку. Это был единственный подарок от нее», — написала она.