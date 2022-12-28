Сенегалец решил посадить 5 млн деревьев за пять лет

Адаме Диеме вернулся на родину, в сенегальский регион Казаманс, в 2020 году, после нескольких лет работы в Европе. Он был шокирован тем, что в деревнях, которые в его молодости находились среди сотен гигантских деревьев, теперь практически не осталось растительности. «В некоторых селах нет ни одного дерева. Местные жители срубают их, но совершенно не думают о том, чтобы сажать новые», — рассказал сенегалец.

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Вдоль реки Казаманс деревья вырубают для строительства домов и отопления. Адаме Диеме, работающий на испанскую неправительственную организацию в Сенегале, стал волонтером и инструктором по развитию сельского хозяйства. Он настроен изменить отношение соотечественников к природе. Сенегалец начал собирать деньги на свой проект лесовосстановления, и уже потратил $5 тыс. из личных средств на эти цели.

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Адаме Диеме пытается взаимодействовать с общинами по всему региону и говорит, что предпочитает работать с женщинами, которые хорошо проявили себя в организации массовой посадки саженцев. «Если вы идете в деревню, а там нет женщин, то это катастрофа. Но если вы приходите в населенный пункт, где живут только женщины, это рай — они трудолюбивы и работают ежедневно. Если вы хотите организовать хороший проект, начните с женщин», — рассказал волонтер.

Ему удалось объединить свою страсть к восстановлению лесов и помощь женщинам в обучении профессии фермера, а также в приобретении навыков торговли собственной продукцией. «Сначала мы не знали, как сажать семена и что делать, чтобы вырастить урожай. Но теперь у нас есть все виды фруктов для продажи на рынке, и мы ни от кого не зависим. Теперь у всех нас есть счет в банке. И никто не может указывать мне, что я могу, а что нет. Это блестяще», — поделилась Сафи Йету, одна из женщин, вовлеченных в проект.

На местном диалекте проект Адаме Диеме называется Ununukolaal, что переводится как «Наши деревья». Он и его сподвижницы высаживают до 12 видов, включая пальмы, тамаринды (семейство бобовых), хлопковые деревья и лимоны. Все зависит от потребностей сообщества и рельефа местности. За последние три года удалось посадить более 142 тыс. саженцев.

Партнер Адаме Диеме — Иоланда Переньигес — играет ключевую роль в финансировании проекта. Она создала дизайн футболок, которые в основном продаются за границей по $15 за штуку. В своей мастерской она шьет их из местной ткани. Каждый проданный экземпляр обеспечивает покупку 15 саженцев деревьев, передает BBC News.