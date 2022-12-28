Как во время ВОВ Новый год праздновали на фронте и в тылу

Мандарины, оливье, хлопушки — сегодня трудно представить другой новогодний набор. Как встречали всеми любимый праздник в годы Великой Отечественной войны, не расскажет ни один учебник — нам остаются воспоминания очевидцев и редкие музейные экспонаты. Одно мы знаем точно — отмечали, несмотря ни на что! О маленьких радостях тяжелой войны рассказала «Вечерней Москвы» председатель Совета ветеранов Замоскворечья Надежда Дробышева.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В те годы взрослые хотели вернуть детям кусочек счастливого детства хотя бы на короткое время новогодних праздников. Когда началась война, Надежде Дробышевой было всего четыре года, но она хорошо запомнила события тех лет.

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"Подходил к концу 1941 год. Нас в семье было семь детей, — рассказывает Надежда. — Уже с лета 1941 года в домах всегда было темно: свет не включали в целях безопасности. Многие узнали, что такое голод. Но родители решили устроить нам праздник. Даже стол накрыли. Отец тогда получил на работе карточку на несколько килограммов гороха. Из него сварили суп. Это был настоящий праздник. Мы даже с братом дрались за большую ложку, чтобы больше зачерпнуть".

Но какой Новый год без елки. Отец Надежды во время заготовок дров срубил ель в лесу и принес домой. А вот украшать было нечем. Тогда Надежда вместе с сестрами стали мастерить игрушки сами:

"Мы нарисовали на листе животных, в основном голубей, раскрасили их и вырезали. А потом повесили на елку. Старшие братья и сестры делали настоящие объемные игрушки. Одна из них — два лимона — из ниток и ваты. Они до сих пор хранятся у моей племянницы".

В условиях военного времени елочные украшения мастерили из всего, что было под рукой. На фронте елки украшали фигурками, которые делали из погон, бинтов, ваты, проволоки, картона и даже из стреляных гильз. В тылу на елке развешивали снежинки из газет и фотографии родственников и любимых. Да, Новый год отмечали, несмотря ни на что — каждый как мог. Но жизнь продолжалась. В Москве в конце 1941 года работали катки, кинотеатры и даже магазины, где можно было купить елочные игрушки: «Имеется большой выбор отдельных предметов и в наборах», писали в объявлениях.

"Времена были сложные, хороших материалов было мало. Кроме традиционных елочных игрушек из стекла, были широко распространены украшения из ваты, бумаги, прессованного картона. Ассортимент — как персонажи из детских сказок, так и на злобу дня — фигурки красноармейцев, полярников, — отмечает коллекционер елочных игрушек Сергей Романов. — Простые по технологии, скромные по разнообразию цветов и вариантов раскраски. Кстати, средняя зарплата в 1940 году была приблизительно 350–400 рублей, а набор из елочных игрушек стоил 15–50 копеек. В годы войны цены на многие товары выросли в десятки раз".

Сегодня такие украшения — уже раритет. Игрушки военных лет можно найти на сайтах объявлений — и стоят они по-разному. Например, игрушечного крокодила из ваты 1942 года можно купить за 5000 рублей. Кораблик из медной проволоки обойдется в 200 рублей. А вот бумажную лошадку можно обменять или купить за символические 10 рублей.

ФАКТ

На заводе «Москабель» из отходов производства (проволоки, фольги, металлической стружки, металла) крутили различные украшения, внутри которых помещался советский герб — «Серп и молот».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Романов, коллекционер: