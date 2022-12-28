«Вас атакует мошенник-гипнотизер»: как это можно распознать

Понять, что против вас применяют гипноз, достаточно просто. Для начала мошенник-гипнотизер копирует вашу позу и подстраивается под ритм вашего дыхания, при этом в быстром темпе произносит совершенно ненужную информацию, постепенно понижая голос. Если у вас появляется чувство вины перед ним, то первые его стрелы попали в цель.

Фото: Русская семерка Русская семерка

О гипнозе было известно еще с древних времен. Первые выводы о мыслительном влиянии человека на своего оппонента были сделаны врачом и алхимиком Парацельсом еще в начале XVI века. Но гипнология, как официальная наука, была представлена публике лишь в 1866 году трудами французского доктора Амбруаза Льебо, основателя школы Нанси. Он доказал, что гипнотический транс носит психофизиологическую природу и не является магнетизмом, как считалось на тот момент официальной медициной. В частности, Льебо исследовал сомнамбулизм и разработал методику введения пациентов в эту форму сна. «На первый взгляд, человек, находящий в состоянии сомнамбулического сна, выглядит абсолютно нормальным и не спящим, - писал Амбруаз. – Но он выполняет всё, что ему говорят».

Видео дня

После трудов доктора Льебо гипнология стала развиваться ускоренными темпами. Оказалось, необязательно вводить человека в сомнамбулический сон, чтобы влиять на его сознание. «Гипноз есть не что иное, как прививание путем слова или другим каким-либо способом различных психических явлений. Например, чувства, ощущения, или действия другому лицу при отвлечении его волевого внимания или сосредоточенности», - считал русских психолог Владимир Михайлович Бехтерев. С ним был согласен врач-физиолог Иван Петрович Павлов. По его мнению, чтобы загипнотизировать человека, нужно было вызвать в нем умственное утомление. Выражаясь научным языком, необходимо спровоцировать торможение клеток головного мозга, что происходить в момент обычного засыпания.

Параллельно с теорией Павлова формировалось и представление о гипнозе, как о генерализируемой сверхвнушаемости, которой придерживался американский гипнолог Майкл Халл. Впрочем, современные эксперты убеждены, что обе теории друг друга только дополняют.

Сегодня гипнология считается уже сформировавшей наукой, обогащенной трудами многочисленных авторов. Существуют вполне реальные процедуры и проверенные годами техники погружения человека в состояние гипноза. Некоторые из них далеки от метафизики. Например, для преодоления защитной реакции головного мозга от психического воздействия извне (оказывается, в нашем организме есть механизм борьбы с гипнозом) применяют различные препараты.

Гипнологу, который незаметно ввел человеку эти транквилизаторы, остается лишь монотонно что-то говорить, постепенно понижая голос. «Таким способом можно загипнотизировать кого угодно, например, во время делового завтрака, – рассказывает преподаватель по гипнозу, который предпочел остаться анонимным, – Я знаю бизнесменов, которые именно так подписывают выгодные им контракты». По приведенной им статистике, у 40% людей слабая защита от внушаемости. Они и являются «золотым фондом» различных гипнотизеров, чаще всего криминальной ориентации.

В настоящее время в России действуют сотни три школ, где обучают гипнозу, в то числе и технике нейролингвистического программирования. Скорее всего, не все выпускники становятся гипнологами «с большой дороги». Однако специалисты уверены, что 4% всех преступлений совершается именно учениками таких школ. Как правило, в криминальных целях используют каталепсию, искажение восприятия времени, положительные и отрицательные галлюцинации, амнезию, постгипнотическое внушение.