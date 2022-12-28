Одичавшие свиньи затерроризировали жителей курортного города

Группа свиней, которые, предположительно, сбежали с фермы вблизи британского курортного города Силлот, графство Камбрия, затерроризировала местных жителей. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По утверждению местных жителей, одичавшие свиньи проворны, сильны и зловредны. По меньшей мере трех животных видели рыщущими в поисках еды.

Некоторые горожане боятся, что свиньи нападут на них, поэтому предпочитают не выходить из дома в темное время суток. Житель Силлота Адам Пирсон рассказал, что некоторые свиньи, которых он встречал, были довольно крупными. Хотя они не проявили агрессии, мужчина считает, что любое животное может стать агрессивным, если его спровоцировать.

Жительница Силлота Кэрол Блейк вызвала полицию после того, как встретила свиней во время прогулки с собаками. «Три свиньи шли прямо на меня в полной темноте. Мне удалось от них сбежать», — рассказала она.

«Они непредсказуемы и представляют опасность», — заявила в соцсети другая жительница города. Вив Атертон, которая тоже живет неподалеку, написала: «Никто не знает, были ли эти свиньи домашними и насколько они воспитанные».