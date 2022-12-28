Огромная глупая рыба помешала яхтсменам победить в регате

У побережья Австралии огромная рыба-луна протаранила яхту и помешала яхтсменам победить в регате. Об этом сообщает издание Perth Now.

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По словам яхтсмена Луиса Рикманса, теперь он на собственном опыте убедился, что рыба-луна не зря пользуется недоброй славой. Его 12-метровая яхта Yeah Baby, ставшая победительницей в гонке прошлого года, на этот раз потерпела поражение из-за столкновения с рыбой-луной весом около тонны.

Рикманс напомнил, что за несколько лет до этого в соцсетях стал популярным пост Скаута Бернса, в котором тот называл рыбу-луну «бесполезной» и «плавучим мусором». «Если они такие огромные, они по меньшей мере должны быть хищниками. Но нет», — заявил Бернс. По его словам, эти рыбы настолько глупые, что это делает их опасными.

Бернс отметил, что известен случай, когда рыба-луна запрыгнула в лодку и раздавила человека. «А в 2005 году рыба решила вспомнить времена былого величия и приземлилась на четырехлетнего мальчика», — говорилось в посте.

Высказывания Бернса вызвали ожесточенные споры в соцсетях. Морские биологи заявили, что рыба-луна — это эволюционное чудо, учитывая, что рыба вырастает до своих огромных размеров, питаясь исключительно медузами.

Рикманс подчеркнул, что удар от столкновения с рыбой был такой силы, что он подумал, что яхта напоролась на риф. «Я находился на корме, обернулся и увидел в воде рыбу-луну. Вид у нее был весьма потрепанный», — рассказал он.

Яхтсмен отметил, что никогда не думал, что причиной поражения станут обитатели глубин. «Я слышал байки про то, как рыба-луна мешала яхтам, но всегда считал это домыслами», — объяснил он.