Самое «волшебное» лекарство 1990-х: что было не так с «кремлёвской таблеткой»

«Кремлевской таблеткой» называют небольшие капсулы, которые состоят из двух полусфер, выполняющих функцию электродов и изолирующей втулки. Во внутренней части размещается микроблок, который служит источником питания, то есть своеобразной батарейкой. При контакте со слизистой, а особенно с кислой средой желудка, в капсуле происходит смыкание электроцепи, и каждые последующие 3,8 секунды вырабатывается слабый ток частотой 33-35 Гц.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Радиокапсула – продукт разработок 1981-1985 гг. Томского мединститута и НИИПП Института автоматических систем управления и радиоэлектроники. На внедрение современных электронных устройств в медицину в те годы было выделено около 1,5 миллиона рублей.

Видео дня

Под руководством профессора Агафонникова, который до этого проекта в медицинской сфере не работал, была собрана большая команда из технических специалистов и медиков. Последних курировал профессор Дамбаев, занимавший пост завкафедры общей хирургии. В 1982 году был выдан авторский патент на изобретение «Электростимулятора ЖКТ». После медицинских испытаний препарата приказом Минздрава СССР было разрешено практическое применение капсул под строгим врачебным контролем.

Так стартовало массовое производство волшебных капсул. Производители, прежде всего, ориентировались на отечественных потребителей, ведь специалисты из-за рубежа с сомнением отнеслись к новшеству. Из всех стран Европы только два гражданина Германии решились проглотить таблетку. В США электростимулятор прошел сертификацию, но не как лечебное средство, а как пищевая добавка.

Известно, что в 1993-1996 годах НИИПП было выпущено сто тысяч экземпляров. Производством также занимались заводы ПО «Алатау» в Казахстане и «Компонент» в Зеленограде. На их базе за три года были созданы около трех миллионов штук чудо-таблеток. На пике продаж некоторые дилеры приобретали с заводов по 10 000 капсул в месяц. Оптовая цена препарата в 4-5 раз превышала его себестоимость. В розницу «кремлевские таблетки» (АЭС ЖКТ) уходили по стоимости, в десять раз превышавшей затраты на производство. Прибыли продавцов хватало на организацию крупных рекламных кампаний, аренду площадок в СМИ и эфирного времени на телевидении. Затем спрос на товар резко упал - в основном из-за перенасыщения рынка и появления отрицательных отзывов о чудодейственных таблетках.

После изобретения АЭС ЖКТ в 1982 году модель подвергалась многочисленным модификациям. Выпускались капсулы с напылением из тонкого слоя селена, цинка, меди и хрома. В 1997 году доктор технических наук Сергей Глущук получил авторский патент на изобретение таблетки с двойным донышком, в полость которого помещалось медикаментозное средство. В определенном отделе кишечника изолирующий материал распадался. Таким образом наряду с электростимуляцией происходила доставка лекарств в любой отдел ЖКТ.

Коммерсанты так описывали свойства «кремлевской таблетки»: «продвигаясь по ЖКТ, она улавливает колебания внутренних органов, входит в гармоничный резонанс с рецепторами нервных окончаний и гармонизирует работу внутренних органов». Говорилось о том, что низкочастотные импульсы способны восстановить работу биосистем организма, функции внутренних органов и сердечный ритм, напитать их энергией, очистить тело от шлаков, избавить человека от депрессии, улучшить зрение, вывести вредный холестерин.

В круг лиц, кому рекомендовалось применение «кремлевской таблетки», входили больные с нарушениями мозгового кровообращения, патологиями эндокринной системы и ЖКТ, страдающие от кожных, сердечно-сосудистых, мочеполовых, аллергических и ЛОР-заболеваний. Ее назначали для борьбы со стрессом, для поднятия иммунитета и общего тонуса. Препарат даже мог стать безмедикаментозной альтернативой допинга у спортсменов.

Женщинам находчивые коммерсанты предлагали возможность повернуть время вспять. Реклама давала громкие обещания, предлагая дамам за 30 принимать препарат для профилактики, а сорокалетним - с целью продлить молодость.

Шепотом доверчивым потребителям сообщалось, что капсула разработана на базе секретной лаборатории СССР для лечения членов Политбюро. Своим неофициальным названием препарат как раз и обязан легенде о принадлежности к элите Кремля. Впрочем, академик РАМН, известный советский и российский кардиолог Евгений Иванович Чазов, которому часто доводилось лечить членов Политбюро, рассказал в интервью «Известиям», что он ничего не может сказать о «кремлевской таблетке» и своим пациентам ее не назначал. А услышав о том, что препарат способен омолодить организм, предложил интервьюеру написать, что «академик Чазов громко смеялся».

В первые несколько лет после появления препарата вся негативная информация о нем замалчивалась. Напротив, реклама говорила о полной безопасности изобретения и отсутствии каких-либо противопоказаний для его использования. АЭС ЖКТ экспонировался на различных выставках, включая международные. В 1987 году на ВДНХ СССР продукция завоевала семь медалей различного достоинства, а в 1995-м на выставке «Транссибэкспо-95» - одну золотую медаль.

На самом деле у радиокапсулы имелся целый ряд противопоказаний: непроходимость кишечника, наличие злокачественных образований, рубцовый стеноз, язвенная, желчно- и мочекаменная болезнь, любые острые воспалительные заболевания, беременность.

По утверждению специалистов, существует риск того, что стальная капсула зацепится за стенки кишечника, что приведет к повреждению оболочек. Бесконтрольная электростимуляция ЖКТ может способствовать ухудшению работы сердца, легких, селезенки и почек. Излишнее воздействие на желчный пузырь и поджелудочную железу не только не поможет сбросить вес - напротив, способно вызвать ожирение.