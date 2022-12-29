Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
2 часа назад

В соцсетях похвалили китайца, который 30 лет ухаживает за парализованной женщиной

Газета.Ru

Пользователи соцсетей похвалили мужчину из Китая, который 30 лет ухаживает за парализованной женщиной, пишет Asia One. Cюй Цзи встретил женщину по имени Хуань в 1992 году. После первого свидания у пары завязались отношения, однако спустя месяц женщину парализовало ниже пояса в результате ДТП. Вместо того, чтобы бросить возлюбленную, китаец остался и посвятил свою жизнь заботе о ней. По словам мужчины, они с Хуань попали в аварию, когда на автобусе ехали к ее родителям, чтобы попросить у них разрешения на брак. Китаянка провела в больнице шесть месяцев, после того, как ее выписали, Сюй привез невесту в свой дом. "Я буду заботиться о ней вечно", - добавил он. Кроме того, семья Цзи настаивала, чтобы мужчина бросил Хуань и нашел себе новую женщину. Как пишут местные СМИ, Сюй зарабатывает на жизнь фермерством, выращивая овощи и фрукты. Этих денег хватает паре, чтобы жить спокойной жизнью. История любви пары тронула сердца пользователей соцсетей, многие из которых восхищались самоотверженностью Цзи. "Редко можно увидеть человека, столь решительного в своей любви, это действительно достойно восхищения", - пишут комментаторы. Ранее в Китае пожилая мать через суд обязала троих сыновей заботиться о ней.

В соцсетях похвалили китайца, который 30 лет ухаживает за парализованной женщиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители