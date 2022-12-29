В соцсетях похвалили китайца, который 30 лет ухаживает за парализованной женщиной

Пользователи соцсетей похвалили мужчину из Китая, который 30 лет ухаживает за парализованной женщиной, пишет Asia One. Cюй Цзи встретил женщину по имени Хуань в 1992 году. После первого свидания у пары завязались отношения, однако спустя месяц женщину парализовало ниже пояса в результате ДТП. Вместо того, чтобы бросить возлюбленную, китаец остался и посвятил свою жизнь заботе о ней. По словам мужчины, они с Хуань попали в аварию, когда на автобусе ехали к ее родителям, чтобы попросить у них разрешения на брак. Китаянка провела в больнице шесть месяцев, после того, как ее выписали, Сюй привез невесту в свой дом. "Я буду заботиться о ней вечно", - добавил он. Кроме того, семья Цзи настаивала, чтобы мужчина бросил Хуань и нашел себе новую женщину. Как пишут местные СМИ, Сюй зарабатывает на жизнь фермерством, выращивая овощи и фрукты. Этих денег хватает паре, чтобы жить спокойной жизнью. История любви пары тронула сердца пользователей соцсетей, многие из которых восхищались самоотверженностью Цзи. "Редко можно увидеть человека, столь решительного в своей любви, это действительно достойно восхищения", - пишут комментаторы. Ранее в Китае пожилая мать через суд обязала троих сыновей заботиться о ней.