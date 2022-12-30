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5 часов назад

100 лет со дня образования СССР

Primpress

Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР), сообщает PRIMPRESS. Он был образован 30 декабря 1922 года.

100 лет со дня образования СССР
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Договор об образовании СССР был подписан 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, а 30 декабря этот документ был утвержден I Всесоюзным съездом Советов и подписан главами делегаций.

Напомним, что образованию СССР предшествовало установление власти Советов на территории республик. Так, Российская Советская республика была провозглашена на территории Российской республики Постановлением II Всероссийского съезда Советов после Октябрьской революции 25 октября (7 ноября) 1917 года. При этом на Дальнем Востоке советская власть установилась позже. Это произошло в марте 1918 года.

В состав СССР входили 15 республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР и Эстонская ССР. На территории СССР проживало порядка 300 миллионов человек.

В разное время СССР возглавляли Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко и Михаил Горбачев.

СССР просуществовал до 26 декабря 1991 года. Правопреемником СССР стала Российская Федерация.

Истории,Константин Черненко,Георгий Маленков,Леонид Брежнев,Юрий Андропов,Михаил Горбачев,
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