Что напророчили известные предсказатели на 2023 год

Независимо от того, верим мы в паранормальные способности людей или нет, читать предсказания провидцев и ясновидящих, как минимум, просто любопытно. Тем более, что некоторые из прогнозов могут даже сбыться. «Секрет» вспоминает, что же напророчили известные предсказатели на 2023 год. Спойлер: есть и хорошие новости.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Ванга

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Развал Евросоюза и НАТО

Болгарская прорицательница Ванга умерла в 1996 году, но перед смертью успела оставить предсказания на годы вперёд. Её кум, Сергей Косторной, до сих пор расшифровывает пророчества. Толкователи уверены: сегодняшнюю политическую ситуацию Ванга также предвидела . Более того, даже пообещала в будущем развал ЕС.

«Сейчас идет время Золоторогова быка. Он раньше был спокоен, бил копытом, но теперь взбешен. Бык пойдет все на своем пути крушить. И вот до 20 марта 2023 года, до дня весеннего равноденствия, когда взойдет конь, события будут развиваться стремительно. Начнутся темные силы, а Европой будут править, будто там все на веревочках. В головах правителей пустота, многие из них будут свергнуты, начнется развал Евросоюза и НАТО», — процитировал Вангу Косторной.

Лекарство от рака

«Придёт день, когда рак будет скован железными цепями», — говорила Ванга.

Эту фразу толкователи трактуют как создание вакцины от онкологических заболеваний. Точную дату, когда это событие произойдёт, провидица не назвала, но уточнила, что в 20-х годах XXI века.

Впрочем, учёные НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова уже разработали уникальную технологию создания противоопухолевых вакцин на основе клеток иммунной системы. Патент на последний из компонентов получили ещё в 2021 году. После получения лицензии препарат начнут активно применять в медицине.

Нострадамус

Мишеля де Нотрдама, более известного как Нострадамус, называют пророком XVI века. Французский алхимик и поэт оставил после себя сборник четверостиший, в которых зашифровал послания потомкам. И теперь их активно расшифровывают.

Изменение мирового порядка

Одно из предсказаний на 2023 год якобы предсказывает изменение мирового порядка. По словам Нострадамуса, некий мужчина и женщина будут работать вместе, чтобы создать новое общество, которое приведет к всеобщему благу.

«Два претендента объединятся вместе / Когда большинство других объединится с Марсом / Африканский лидер напуган и дрожит / Двойной союз разделен флотом», — говорится в четверостишие.

Пророк указал, что союз будет недолгим, как и его положительное влияние на общество. Эксперты интерпретируют предсказание как предупреждение о серьёзном конфликте и нестабильности в США.

Третья мировая война

Нострадамус писал, что в 2023 году мир окажется втянутым в «Семь месяцев великой войны». Толкователи гадают – идёт ли речь про нынешний конфликт или, например, он предсказывал возможный конфликт, связанным с Тайванем .

Так или иначе, пророчество указывает на то, что в 2023 году начнётся мирвоая война — а, учитывая поставленные на карту ядерные арсеналы, может привести к апокалиптическому уровню разрушений.

Ядерный взрыв и экологическая катастрофа

Нострадамус якобы рассказал и о детонации мощного ядерного устройства, которое в основном затронет европейские страны. Это ускорит процесс изменения климата и станет началом экологической катастрофы:

«В течение 40 лет радуга не появится. Сухая земля станет ещё более иссохшей, а потом начнутся великие наводнения… Словно солнце, голова опалит сияющее море. Живая рыба Чёрного моря практически сварится».

Миссия на Марс

Нострадамус писал в своей книге, что стремление человечества колонизировать Марс (по всей видимости возглавляемое миллиардером Илоном Маском), может потерпеть фиаско в 2023 году. Мол, будет «небесный огонь, когда погаснут огни Марса». Что это может значить? Возможно, первые люди, которые в конечном итоге доберутся до красной планеты, столкнутся с крупными неприятностями. Илон, хорошенько подумай.

Владимир Жириновский

Ныне покойный бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский часто ошарашивал общественность с трибуны громкими высказываниями и даже предсказаниями. Прогнозы политика не воспринимали всерьёз ровно до того момента, пока они не начали сбываться. Жириновский предсказал события на Украине, мобилизацию и даже подорожание газа для европейских стран. 6 апреля 2022 года бывший лидер ЛДПР скончался, оставив последнее предсказание.

Затишье до марта

Владимир Жириновский заявил , что нужно подождать до 19 сентября, когда «всё затихнет, все заглохнет до марта 2024-го». Что произойдёт дальше — загадка. Но если верить предсказанию политика, в 2023 году ожидается затишье, которое может оказаться лишь небольшой паузой перед новой бурей.

Судьбоносным и переломным Жириновский назвал 2036 год. По его прогнозам, к этому моменту Россия создаст мощный союз с ближневосточными государствами — Турцией, Ираном, Сирией и Ираком.

«Может быть, отмена виз, введение русского языка как второго, тесные экономические связи. Через 20 лет все дачи у русских будут на берегу Средиземного моря! Мирным путем! Будем свои Олимпиады проводить в рамках ШОС — это две трети человечества. НАТО распадется — слишком разные государства туда вошли. Будет рост немецкого самосознания, им надоело кормить Европу, поэтому дряхлого ЕС может и не быть. Америка уйдет на американский континент. Новое государство — Канада, США и Мексика, откажутся от доллара, перейдут на валюту амеро», — перечислил политик.