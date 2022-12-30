Что может быть на столе космонавтов в новогоднюю ночь

К наступающему 2023 году особенных деликатесов к празднику российские космонавты не получат. У семей членов экипажа есть возможность отправить им ряд продуктов, закупленных в обычных магазинах и прошедших особую проверку. Однако последний грузовой корабль от РФ отправился на МКС в октябре, и посылок от семей, по словам источника «Известий» в ракетно-космической отрасли, не содержал. Следующий же «грузовик» полетит лишь в феврале.

Фото: Курская правда Курская правда

Собеседник согласился раскрыть «Известиям» состав подарка космонавтам, отправленного летом, – возможно, из этих продуктов члены экипажа и составят себе новогодний стол.

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По его словам, туда вошли шоколад, конфеты, джемы, сгущёнка, разные соусы и приправы.

Как рассказал бывший член экипажа МКС, космонавты обычно сами украшают станцию гирляндами и мишурой, а в новогоднюю ночь приглушают свет и садятся отмечать в своей тесной компании.

Шоколад, кальмар и морская капуста

У семей космонавтов есть возможность время от времени присылать на МКС что-то особенное из еды, под заказ. Такую посылку называют «набор психологической поддержки». Продукты закупают в обычных магазинах, далее еду проверяют на соответствие санитарным и техническим требованиям. Затем их особым образом обрабатывают и переупаковывают для отправки на станцию.

В 2022 году на МКС летали всего три грузовых корабля – в феврале, июне и октябре, следующий направится к станции только в 2023-м.

В октябре семейные подарки в состав груза не входили, а вот летом космонавтам передавали угощения, рассказал источник «Известий» в космической отрасли. По его словам, в посылку вошли белый шоколад с миндалём и кокосом и молочный с начинками: бананово-йогуртовой, клубнично-йогуртовой и капучино. Кто-то из экипажа попросил конфеты грильяж в шоколадной глазури и карамель – барбарис и мятную, рассказал собеседник издания.

Также в посылке были сушёный кальмар, чипсы из морских водорослей и морская капуста в кунжутном масле, обжаренный фундук, арахис в какао и арахис в хрустящей корочке, смесь из ананаса и изюма.

Из джемов космонавты выбрали персик-манго, клубничный, малиновый и абрикосовый. В посылку вошла и сгущёнка – обычная и с арахисом. Были в посылке и соусы – кавказский особо острый, кисло-сладкий с перцем чили, баварский медово-горчичный, суперострый, кетчуп со вкусом укропа и петрушки, горчица, хрен, васаби, майонез с лимонным соком и томатная паста.

Решение о том, когда включать в рацион присланные деликатесы, космонавты принимают сами. Осталось ли у них что-то из этого набора на Новый год, неизвестно.

– Если старт грузового корабля попадает на даты, близкие к Новому году, иногда в посылку входят свежие фрукты, в основном цитрусовые. Редко – репчатый лук и чеснок, – добавил старший научный сотрудник 41-го отдела НИИ Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Андрей Баландин. – Но в этом году такого не будет, по крайней мере, от РФ. Зато члены экипажей американского и российского сегментов вполне могут объединиться и собрать себе интересный новогодний стол. Думаю, космонавты предусмотрели некоторый набор продуктов к празднику еще при подборе рациона питания на Земле.

Всё по плану

Главный конструктор питания космонавтов, ведущий научный сотрудник НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (филиал ФИЦ питания и биотехнологии) Виктор Добровольский заявил, что никаких особенностей в связи с Новым годом в рационе космонавтов не предусмотрено.

– Есть специализированные продукты, которые разрабатываются по медико-биологическим и техническим требованиям с учётом необходимых пищевых элементов, и так называемые промышленные продукты, отвечающие тому же самому, – объяснил эксперт. – На Земле они имеют право продегустировать и выбрать себе еду из перечня, состоящего из 150 специализированных и около 100 продуктов промышленного производства.

Рацион космонавта не зависит от пола и возраста. Есть единый российский рацион на 2000 ккал в день, рассчитанный на 16 суток, затем меню повторяется. Есть основная часть и дополнительная, индивидуальная – космонавт может сам выбирать состав последней. Также экипажи российского и американского сегментов могут время от времени обмениваться едой.

– Сейчас в основном используют сублимированные продукты – в специальном аппарате с низкой температурой и пониженным давлением блюдо полностью обезвоживают и запечатывают в пакете с клапаном, – рассказал Андрей Баландин. – Уже на МКС еду снова напитывают влагой согласно инструкции.

Однако некоторые продукты, особенно с повышенной жирностью, сублимировать не удаётся. Поэтому их отправляют на станцию в консервных банках. Хлеб сразу делится на кусочки, чтобы не было крошек, сухофрукты прессуются в небольшие палочки.

И много-много радости

Лётчик-космонавт, участник космических экспедиций МКС-21/22, МКС-40/41 Максим Сураев рассказал, что к Новому году станцию украшают гирляндами и мишурой. По его воспоминаниям, однажды как раз в конце декабря прилетела новая экспедиция, представители которой «выплыли» из корабля уже в красно-белых новогодних шапочках с хлопушкой и снежками в качестве подарков.

– Фактически это семейный праздник. Ты собираешься посидеть с людьми, которых хорошо знаешь, с которыми прошёл много тренировок и пережил немало историй, – рассказал Максим Сураев. – По моим воспоминаниям, это свободный от работы и рутины вечер, когда свет немного приглушён, все расслаблены и отдыхают. Новый год начинают праздновать в разное время, но обычно стараются сделать это в момент его наступления в столице России.

По словам Максима Сураева, семьи и ЦУП стараются заранее отправить какие-то новогодние сюрпризы, в том числе письма, фотографии, пожелания, а космонавты стараются сберечь присланные съедобные сюрпризы для новогодней ночи. Разумеется, современные средства связи позволяют передать видеопоздравления и пообщаться с близкими.

– С психологической точки зрения празднование Нового года для космонавтов очень важно, – сказал доцент кафедры психологии труда и инженерной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Ковалёв. – Во-первых, это позволяет ощутить, какой сейчас год или месяц, ведь на станции нельзя просто выглянуть в окно и понять время года. Во-вторых, Новый год – домашний праздник, это элемент добавления земной жизни в космические будни.