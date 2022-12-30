«Система, казавшаяся вечной»: пять главных причин распада СССР

Ровно 100 лет назад — 30 декабря 1922 года — был образован Советский Союз. Занимавшая одну шестую часть земной суши советская империя оставила огромный след в мировой истории. Но все же, просуществовав почти 70 лет, она распалась. Произошло это по множеству причин. О пяти главных из них — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

№ 1. Ослабление союзного центра

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Начатая Михаилом Горбачевым либерализация затронула почти все сферы советского общества. Под лозунгом «Перестройка, демократия, гласность!» советский народ раскрепощался, но в то же время единый государственный аппарат расшатывался и терял свое влияние на жизнь в разных частях страны.

— Ослабление союзного центра происходило в рамках курса Горбачева на демократизацию и снижение партийного влияния на политические процессы. По началу это не вызывало ни у него, ни у кого-либо еще каких-либо опасений за судьбу Союза. Но процесс стал приобретать драматический характер, — рассказал «ВМ» главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков.

Постепенно местные элиты приобретали все больший вес. В какой-то момент это привело к «параду суверенитетов» — советские республики провозглашали суверенитет одна за другой.

Россия (РСФСР) приняла соответствующую декларацию 12 июня 1990 года. Фактически это означало создание второго — оппозиционного Горбачеву — центра власти.

№ 2. Позиция Ельцина и руководства РСФСР

Ключевой вклад в демонтаж СССР внесла российская элита во главе с Борисом Ельциным. По мнению Рудакова, именно руководство РСФРС стало «одним из главных драйверов распада» Союза. Причем с такой позицией солидарно выступали не только демократы, но и российские коммунисты.

Таким образом, главное противостояние 1990–1991 годов развернулось между союзным центром во главе с Горбачевым и РСФСР во главе с Ельциным. И если первый всеми силами пытался сохранить Союз, то второй делал все для того, чтобы вывести Россию из подчинения союзному центру.

И Ельцин в этом преуспел. Во многом это предопределило судьбу советской страны.

— Выведение России из-под Советского Союза, за которое выступали и деятели охранительного течения, и демократы, — эта идея оказалась тяжелейшим тараном в конструкцию Союза. Если бы эта идея не вышла на политическую арену, может быть, СССР каким-то образом бы сохранился, — полагает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Шубин.

Движение РСФСР в сторону от Союза развязало руки и другим советским республикам. Страну накрыла волна сепаратизма.

№ 3. Сепаратистские настроения

В рамках демократических преобразований, запущенных Горбачевым, в республиках стали формироваться народные фронты — общественные движения, призванные помочь реформировать СССР.

— Какое-то время движение народных фронтов Горбачев воспринимал как подспорье Перестройки и явный противовес против консервативной бюрократии, — отмечает Шубин.

Но постепенно «фронты» начали занимать правые, националистические позиции. В речах их представителей появились откровенно сепаратистские лозунги. Особенно ярко это проявилось в прибалтийских республиках, Грузии и Армении.

Так, первыми о своем выходе из СССР объявили еще в 1990 году Литва (11 марта), Латвия (4 мая) и Эстония (8 мая). Попытки Горбачева вернуть их обратно силой успехом не увенчались, а лишь укрепили сепаратистские настроения.

№ 4. Разрушение «союза трех»

Историки сходятся во мнении, что Советский Союз вполне мог пережить уход прибалтийских и закавказских республик. Главное было сохранить костяк — Россию, Украину и Белоруссию. Без них о существовании Союза не могло быть и речи.

Однако председатель УССР Леонид Кравчук и Борис Ельцин взяли курс на отделение от Союза. В декабре 1991 года они инициировали подписание Беловежских соглашений — на место СССР пришло СНГ. Треугольник Москва — Киев — Минск оказался разрушен.

— Вплоть до подписания Беловежских соглашений все-таки был шанс сохранить костяк Союза или хотя бы добиться более выгодных для России условий «бракоразводного процесса». Но позиция Ельцина, который настаивал на разрушении СССР «любой ценой», предопределила совершенно иной сценарий распада государства, — уверен Рудаков.

№ 5. Провал экономических реформ

Еще одним гвоздем в крышку гроба СССР стала неэффективная экономика. Рыночные реформы были нужны стране. Они могли бы оживить и укрепить экономические связи между республиками.

Осенью 1990 года была выдвинута программа «500 дней», разработанная группой экономистов во главе с Григорием Явлинским. Ее цель — перевести экономику СССР на рыночные рельсы. Программа была рассчитана на общесоюзный масштаб и не могла быть реализована только в России.

Политические споры о программе закончились ничем. Ее так и не воплотили в жизнь.

— В итоге Союз так и остался без единого рыночного пространства. А его экономическое пространство держалось только на союзных ведомствах. Убери их, и все развалится, — рассказывает Шубин.