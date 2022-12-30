Самая жестокая традиция у русских

Ранее к пожилым людям относились без какого-либо уважения: когда они становились обузой для молодых, от них избавлялись самыми разными способами. На Руси в дохристианский период практиковались очень жестокие традиции, касающиеся стариков.

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Наши предки могли завести своих родителей глубоко в лес и оставить их там на верную смерть. Иногда немощных убивали звери. Также старики гибли от голода и холода. Некоторые молодые люди не бросали стариков в лесу, а забивали их там насмерть.

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В русском и украинском языках существуют выражения: «посадить на санки», «посадить на салазки», «сажать на лубок», «пора на лубок». Все они имеют отношение к смерти.

Этнограф Литвинова пишет о жестоких славянских обычаях: «Людей старых, не подававших надежду на жизнь, вывозили в зимнюю пору в глухое место и опускали в глубокий овраг, а чтобы при опускании они не разбились или не задерживались на свете, их сажали на луб, на котором они, как на санях, доходили до дна оврага. Когда этот обычай был запрещён, то стали прибегать к изолированию стариков в пустой хате, где они с голоду и холоду помирали».

Исследователь отмечает, что последний подобный случай произошёл в 1880-х годах в Полтавской губернии. Сохранились свидетельства, подтверждающие, что подобные традиции соблюдали не только в Малороссии, но и в Новгородской губернии и лесных уездах Минской губернии: дети привязывали стариков к салазкам и силой вывозили их на мороз.

Впрочем, нельзя сказать, что только русские так поступали со стариками. К примеру, в Древней Греции пожилых людей сбрасывали со скалы. В Исландии в XI столетии стариков морили голодом, чтобы они умерли. До XIX века некоторые японцы, которые не могли прокормить родителей, уводили представителей старшего поколения в горы и оставляли там на голодную смерть. Скифы вовсе разрубали людей преклонного возраста на куски, варили вместе с мясом животных и потом ели.