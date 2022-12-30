Состав СССР: какие республики входили в Советский Союз

После свержения многовековой монархии Романовых Россия вышла из гражданской войны в 1921 году в составе вновь образованного Советского Союза.

Позже первое в мире марксистско-коммунистическое государство станет одним из самых больших и могущественных государств в мире, занимающим почти одну шестую земной поверхности. Так продолжалось до падения Советов и окончательного распада в 1991 году. «Рамблер» расскажет подробнее о создании и составе СССР.

Что было до СССР

Советский Союз берет свое начало в русской революции 1917 года. Радикальные левые революционеры свергли российского царя Николая II , положив конец многовековому правлению Романовых. Большевики создали социалистическое государство на территории, которая когда-то была Российской империей.

Последовала долгая и кровопролитная гражданская война. Красная Армия при поддержке большевистского правительства нанесла поражение Белой Армии, которая представляла собой большую группу свободно союзных сил, включая монархистов, капиталистов и сторонников других форм социализма.

В период, известный как красный террор, большевистская тайная полиция, известная как ЧК, провела кампанию массовых казней сторонников царского режима и высших классов России.

Создание и состав СССР

Степан Дубник

К 1922 году на территории бывшей Российской империи образовалось шесть республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. С самого начала они очень тесно были связаны из-за общего исторического прошлого. Во время Гражданской войны образовался военно-экономический союз, а во время Генуэзской конференции 1922 г. – дипломатический. Объединению способствовала и общая цель, поставленная руководителями республик – построение социализма на территории с «капиталистической средой».

В марте 1922 года Азербайджан, Армения и Грузинская ССР объединились в Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. В декабре 1922 г. конференция Закавказского Совета обратилась к Президиуму ВЦИК с предложением созвать объединенную конференцию Совета и обсудить вопрос о создании Союза Советских Республик. Такие же решения приняли Всеукраинская и Всебелорусская соборные конференции.

Этим решениям предшествовала острая дискуссия по вопросу о вхождении республик в единое союзное государство. Защитники плана автономии, разработанного И. В. Сталиным , выступали за сильную централизацию власти при сохранении национально-культурной автономии республик. План В. И. Ленина , поддержанный большинством участников процесса консолидации, напротив, предполагал создание федеративного государства при сохранении суверенных прав республик. Последний был взят за основу.

30 декабря 1922 г. на Первом Всесоюзном съезде Советов представители РСФСР, Украины и Белорусской ССР, а также представители Закавказской федерации подписали Декларацию и Договор об образовании СССР.

Декларация определила основные принципы объединения: равноправие и добровольность объединения, право свободного выхода из состава СССР и право присоединения к нему других советских социалистических республик.

Договор определял отношения между республиками и центром. Союзные органы ведали вопросами внешней политики, внешней торговли, финансов, обороны, путей сообщения, связи. Остальные сферы контролировались союзными республиками. Высшим органом страны был объявлен Всесоюзный съезд Советов. Между его сессиями главную роль в государстве играл Центральный исполнительный комитет СССР, который состоял из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей.

Первым председателем ЦИК был избран М.И. Калинин, сопредседателями - Г.И. Петровский, Н.Н. Наримов, А.Г. Червяков. Было также сформировано союзное правительство — Совет Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным.

В январе 1924 года II Всесоюзный съезд Советов принял первую Конституцию СССР на основе Декларации и Договора 1922 года. Конституция устанавливала единое союзное гражданство: гражданин каждой республики был гражданином СССР. В 1924-1925 гг. на основе Конституции 1922 г. были приняты Конституции союзных республик.

Государственный музей изобразительных искусств РТ

Количество членов Советского Союза постоянно менялось: к нему присоединялись другие советские республики, менялось и политическое деление страны. На пике своего развития СССР состояла из 15 республик: Армении, Азербайджана, Беларуси, Эстонии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Вопреки федеративному принципу государственного устройства, провозглашенному при образовании СССР, еще в 1930-х годах происходила централизация власти. Постепенно все больше и больше функций передавалось от власти республик к власти центра. Интересы местных жителей часто игнорировались. Все это привело к необходимости заключения нового договора, учитывающего новые реалии. Однако он так и не был подписан из-за «парада суверенитетов» и распада государства.

Официально СССР прекратил свое существование 8 декабря 1991 года после подписания Беловежских соглашений.

Несостоявшиеся союзные республики

Туркестанская Советская Федеративная Республика была провозглашена в 1918 году, но не дожила до образования СССР, превратившись в недолго просуществовавшую Туркестанскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Крымская Советская Социалистическая Республика (Таврическая Советская Социалистическая Республика) также была провозглашена в 1918 г., но не стала союзной республикой, а была преобразована в автономную республику в составе РСФСР, хотя крымские татары имели относительное большинство до 1930-х или 1940-х гг. Когда Тувинская Народная Республика присоединилась к Советскому Союзу в 1944 году, она не стала союзной республикой, а была создана как автономная республика в составе РСФСР.