Какие ошибки были допущены при создании СССР

Случилось это ровно 100 лет назад. 30 декабря 1922 года в Москве был созван Первый съезд Советов, который провозгласил создание нового государства – Союза Советских Социалистических Республик.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Так было положено начало стране, которая на протяжении всего своего существования всегда являлась одной из ведущих держав мира. СССР «прожил» на картах мира 70 лет.

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Почему так недолго? Причин было много, одной из них, на мой личный взгляд, стали многочисленные юридические ошибки создателей державы, которые были заложены в основу построения государства…

Игры местечковых патриотов

Советский Союз был образован на месте бывшей Российской империи, рухнувшей в смутные дни 1917 года. В наследство от империи новой стране досталось много проблем, в том числе и национальные. Наверное, если бы этой проблемы не было, то большевики-коммунисты никогда не стали бы создавать никаких национальных республик и автономий, но пришлось. В принципе, большевики относились к национальному вопросу, как к своего рода досадному недоразумению, с которым им, верящим в мировую социалистическую революцию, приходилось временно считаться. Поэтому они объявили себя защитниками не только угнетённых классов, но и целых «угнетённых наций», давая добро на их автономное выделение, особенно в ходе Гражданской войны…

К началу 20 х годов ситуация в этом плане оказалась чрезвычайно запутанной. Основную территорию бывшей империи занимала Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР). Внутри неё образовалось великое множество автономий – Якутия, Татарстан, Чувашия и т.д. А ещё были другие советские национальные образования, как бы связанные с РСФСР союзными отношениями, – Украина, Белоруссия, Закавказская Федерация, объединявшая грузинский, армянский и азербайджанский народы.

Договоры, заключённые с каждой из этих республик, были очень разными по своему содержанию. Главная проблема заключалась в том, что среди местечковых национал-коммунистов стали расти антироссийские и сепаратистские настроения. Особенно это было заметно на Украине и в Грузии.

Так, украинские коммунисты были не прочь существовать в союзе с Россией. Однако при этом хотели иметь своё самостоятельное министерство иностранных дел, обладать исключительными правами на свою экономику и природные ресурсы, на систему образования и на прочие важнейшие вопросы внутренней политики. Москве же отводилась роль исключительно военной защиты общего союзного пространства.

В Грузии местные националы пошли ещё дальше. Им было мало независимой внешней политики. Они ещё выступали за создание собственных вооружённых сил, а также желали иметь свою денежную валюту. Мало того, к началу 1922 года грузины открыли на своей территории представительства нескольких западных и турецких банков и пустили в свободный оборот зарубежные деньги. И к концу года российский рубль в Грузии был практически вытеснен из обращения, что грозило уже полным выходом республики из союзных отношений и даже полным разрывом с Россией…

Таким образом, как воздух понадобились единые нормы совместного существования советских республик – это и предопределило создание Советского Союза. Тревоги Сталина Как уже говорилось, большевики всегда выступали против любой национальной исключительности. Вождь коммунистов Владимир Ильич Ленин на протяжении всей своей жизни яростно боролся с различными «уклонениями» в национальном вопросе. По его мнению, коммунистическое движение должно быть как монолит едино, без дележа на русских, евреев, грузин, армян и т.д. Без этого, учил вождь, победа мировой социалистической революции и построение коммунистической цивилизации никогда не будут возможными.

Признанным специалистом в национальном вопросе у большевиков, ещё с дореволюционных времён считался Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Иосиф Сталин. Он всецело поддерживал ленинские идеи и даже творчески развил их в ряде своих печатных работ. В 1922 году именно ему партия поручила подготовить проект единого союзного договора, создав под его началом специальную комиссию. Параллельно ЦК РКП(б) обратился к своим коллегам из других союзных республик, чтобы они внесли свои предложения в эту комиссию…

К каким же выводам пришёл Сталин

Об этом можно судить по письму, которое он направил Ленину.В письме Сталин указывал, что следует немедленно покончить с игрой в национальную независимость, на которую большевики были вынуждены пойти сразу после Октябрьской революции и в годы Гражданской войны. Национальные республики следует жёстко подчинить Москве, свести их до уровня российских автономий, а затем вообще ликвидировать, по возможности создав единое унитарное советское государство.

В противном случае, предупреждал Сталин, социалистическое государство ждёт беда:

«Мы переживаем такую полосу развития, … когда молодое поколение коммунистов на окраинах игру в независимость отказывается понимать как игру, упорно принимая слова о независимости за чистую монету и также упорно требуя от нас проведения в жизнь буквы конституций независимых республик… Если мы теперь же не постараемся приспособить форму взаимоотношений между центром и окраинами к фактическому взаимоотношению, в силу которых окраины во всём безусловно должны подчиняться центру, то потом будет несравненно труднее отстоять единство советских республик».

То есть Сталин не без основания полагал, что игры коммунистов Украины и Грузии могут привести к распаду единого социалистического пространства, что само по себе несло серьёзную угрозу перед лицом любой внешней опасности. А врагов у первого в мире социалистического государства было великое множество…

Казалось бы, Ленин, всегда выступавший против национальной исключительности, должен был поддержать Сталина, что называется, обеими руками. Однако он раскритиковал сталинский план. Причём в очень резкой форме…

В чём был не прав Ленин

В сентябре 1922 года Ленин направил в ЦК партии письмо, в котором призывал создать единое государство на основе равноправия и взаимоуважения союзных республик. По его мнению, республики должны войти в состав Советского Союза добровольно, с сохранением собственных органов власти и с правом выхода из Союза. Кроме того, возглавлять единую страну должны по очереди представители разных национальностей.Что же касается сталинского плана, то Ленин обозвал его никуда не годным, за версту отдающим «великодержавным русским шовинизмом», с которым он, Ленин, «будет бороться не на жизнь, а на смерть».

Свои слова Ильич подкрепил тем, что обещал всяческое содействие «грузинским и украинским товарищам»…Что же это такое нашло на Ленина, который до того много лет утверждал прямо противоположное? Думается, что решающее влияние на его мировоззрение сказали следующие обстоятельства.

Во-первых, он продолжал фанатично верить в мировую социалистическую революцию. Он надеялся, что Советский Союз будет как раз той формой мирового коммунизма, о которой он всегда мечтал. И строиться эта форма будет по принципу постепенного присоединения к Союзу разных стран мира. А чтобы начать этот процесс, нужна реклама. То есть – показать человечеству, что процесс уже начался, что социализм строит не одна только Россия, но и другие страны Европы и Азии.Но если возникнут подозрения в том, что эти страны – всего лишь сателлиты Москвы, а сам Советский Союз – лишь видоизменённая Российская империя, то мировые перспективы социализма окажутся дискредитированными. Вот почему сталинский план унитарного построения страны в глазах Ленина выглядел как антиреклама его, ленинских, планов по переустройству мира…

Во-вторых, именно в это время – в конце 1922 года – сильно обострились его личные отношения со Сталиным. И не только по поводу создания Советского Союза, но и по многим другим вопросам. В нашей газете я уже писал про эти противоречия. Напомню, что тогда, в 1922 году, вышел ряд ленинских статей, прозванных историками «ленинским завещанием», в которых Сталину была дана очень негативная характеристика: мол, Иосиф Виссарионович – человек грубый, заносчивый, сосредоточил в своих руках необъятную власть, которой пользуется явно не во благо партии и народа. И потому Ленин предложил своим сторонникам найти способы сместить Сталина.

А настраивала Ильича против Сталина Надежда Константиновна Крупская, жена Ленина, она же – руководитель ленинского секретариата. Скорее всего, на неё влиял главный сталинский конкурент в ЦК Лев Давидович Троцкий. Между Сталиным и Троцким уже давно шла непримиримая борьба за власть. Эти люди, выросшие и воспитанные в условиях жестокой революционной борьбы, в методах себя особо не стесняли. Так что Троцкий через Крупскую вполне мог организовать и «ленинское завещание», и борьбу против сталинских принципов создания СССР…

Сегодня очевидно, что ленинские умозаключения по «национальному равноправию» в Советском Союзе были абсолютно нереальными и наивными. Ведь ни одно многонациональное государство в мире не строится без чёткого национально-территориального стержня. В данном случае речь идёт о русском народе и главной территории его проживания – РСФСР. Именно Российская Федерация и должна была стать юридически главной в союзном государстве, гарантией от его распада…

От рассвета до заката

Итоговое создание Советского Союза стало компромиссом между Сталиным и Лениным. После длительных дискуссий, которые нередко перерастали в настоящие драки и потасовки (однажды сталинист Серго Орджоникидзе прилюдно набил физиономию лидеру грузинских коммунистов товарищу Мдивани), был выработан законопроект союзного договора.

За союзным центром сохранялись функции общей внешней политики, общего экономического и валютного пространства, строительства единых вооружённых сил. Также вводилось единое для всех союзное гражданство. За республиканскими властями оставался приоритет в решении ряда вопросов внутренней политики. Ленину также удалось протащить положение о праве республик на самоопределение и выход из состава Союза. И 30 декабря 1922 года союзный договор был, наконец, заключён…

Очень жаль, что Сталин, когда пришёл к власти, не выбросил прочь из союзного договора все ленинские постулаты. Видимо, он считал, что ему удалось построить то самое унитарное государство, о котором он писал в 1922 году. А внутрисоюзные границы, национальные органы власти и положение о возможном выходе были для Сталина пустой юридической нормой, не имеющей реального значения.

А ещё была ошибка, о которой в своё время написал известный русский историк-эмигрант Николай Ульянов в своей знаменитой книге о происхождении украинского национализма. По словам Ульянова, наверное, коммунистам при создании СССР следовало дать автономию всем заинтересованным нерусским народам, имевших глубокие национально-исторические традиции и национально-культурное своеобразие. Но этого точно не стоило делать в отношении украинцев-малороссов, которые были глубоко привязаны к русскому народу. Ибо любая их автономия непременно ведёт к русофобскому национализму – ведь украинская «национальная идея», в силу глубокой ущербности и искусственности, всегда строилась и будет строиться на полном разрыве любых отношений с Россией… Увы, время полностью подтвердило эти опасения.

…Таким образом, Иосиф Виссарионович попал в ту самую ловушку, о которой когда-то писал сам. Пока государство, построенное Сталиным, было сильно, националы сидели, поджав хвосты. Но как только центральная власть в конце 80 х годов дала слабину, эти коммунистические сепаратисты, воспользовавшись конституционным правом выхода из единой страны, тут же принялись разваливать государство.

Трагический финал для Советского Союза наступил зимой 1991 года в Беловежской пуще…