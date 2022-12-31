День 31 декабря в истории

23 года назад (1999) Борис Ельцин объявил о сложении с себя полномочий Президента РФ.

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В 12 часов дня в эфир вышло обращение первого Президента России Бориса Ельцина к жителям страны, в котором он объявил о своей отставке с поста главы государства. В своем обращении он, в частности, сказал: «Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми — умными, сильными, энергичными — людьми».

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С этого момента вступил в действие Указ Президента РФ Бориса Ельцина от 31 декабря 1999 года № 1761 «О прекращении полномочий Президента Российской Федерации».

Временно исполняющим обязанности Президента РФ был назначен Председатель Правительства Владимир Путин.

54 года назад (1968) поднялся в воздух сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.

Этот первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет был разработан в конструкторском бюро Андрея Туполева. Ту-144 выпускался на Воронежском заводе № 64. Всего было построено 16 самолетов.

С 1977 по 1999 год Ту-144 совершил 102 рейса под флагом «Аэрофлота», из них 55 пассажирских.

80 лет назад (1942) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция.

Операция по обороне Кавказа началась 25 июля 1942 года. Противник, планировавший захватить регион, и в частности нефтедобывающие районы Грозного и Баку, сосредоточил на этом направлении группу армий «А» в составе немецких 1-й, 4-й танковых, 17-й и 11-й армий, 3-й румынской армии. Их поддерживали части 4-го воздушного флота. Всего — более 170 тысяч человек, 1130 танков, около 4,5 тыс. орудий и минометов, до 1 тыс. самолетов.

Им противостояли войска Южного и часть сил Северо-Кавказского фронтов в составе 51-й, 37-й, 12-й, 18-й, 56-й общевойсковых и 4-й воздушной армий. Всего — 112 тысяч человек, 120 танков, около 2200 орудий и минометов и 130 самолетов.

На первом этапе под натиском превосходящих сил противника советские войска были вынуждены оставить районы Северного Кавказа и отойти к перевалам Главного Кавказского хребта и реки Терек. Но к 31 декабря 1942 года наступление фашистов удалось остановить и перейти в контрнаступление.

С января 1943 года советские войска начали контрнаступление, и к 9 октября все захваченные фашистами города были освобождены.

105 лет назад (1917) Совет Народных Комиссаров РСФСР принял Декрет о государственной независимости Финляндии.

После Октябрьской революции в одном из первых декретов правительство большевиков объявило «о праве наций на самоопределение». 19 декабря 1917 года правительство Финляндии приняло декларацию о государственной независимости.

31 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров в ответ на обращении Финляндии о признании независимости постановил: «признать государственную независимость Финляндской Республики и организовать, по соглашению с Финляндским Правительством, особую Комиссию из представителей обеих сторон для разработки тех практических мероприятий, которые вытекают из отделения Финляндии от России».

124 года назад (1898) была открыта первая междугородняя телефонная линия Москва — Петербург.

Инициатором ее создания был император Николай II. Строительство первой в России и самой протяженной в Европе междугородней телефонной линии Санкт-Петербург — Москва началось в 1897 году. Проект был разработан инженером Павлом Войнаровским, а руководил строительством механик-телеграфист Александр Новицкий.

269 лет назад (1753) императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об уничтожении внутренних таможенных и мелочных сборов».

В середине XVIII века в России действовало порядка 17 внутренних таможенных сборов, что являлось одним из главных препятствий для развития внутренней торговли.

Летом 1753 года граф Петр Шувалов внес в Сенат проект об отмене всех сборов, которые взимались во внутренних таможнях, губернских и воеводских канцеляриях. Бюджетную недостачу вследствие их отмены он предложил возмещать путем увеличения внешних экспортно-импортных пошлин и общего подушного сбора.

31 декабря 1753 года предложения Шувалова были утверждены указом Елизаветы Петровны.

В 1754 году внутренние таможни были ликвидированы на большей части России, были отменены 17 мелочных сборов. Их заменила «прибавочная» пошлина в размере 13%, которую взимали в портовых и пограничных таможнях со всех ввозимых и отпускных товаров.

153 года назад (1869) были обнаружены руины храма Артемиды Эфесской — одного из семи чудес света античного мира.

Храм находился в древнегреческом городе Эфесе (сейчас город Сельчук на юге турецкой провинции Измир).

Первый храм Артемиды, который, согласно легенде, был построен амазонками, был разрушен наводнением. На его месте местные жители решили возвести новый. Деньги на строительство дал лидийский царь Крез. Храм строился почти два века и был завершен около 380 года до н.э. Здание, практически полностью возведенное из мрамора, было 115 метров в длину и 46 метров в ширину. Крышу сооружения поддерживали 127 колонн, каждая высотой 18 метров. Как писали историки, храму по красоте и величию не было равных.

В 356 году до н.э. гражданин Эфеса по имени Герострат, желая прославиться, сжег храм. Здание было сильно повреждено: рухнула крыша, а колонны и стены сильно обгорели.

В начале III века до н.э. храм был полностью восстановлен по инициативе Александра Македонского. Руководил работами архитектор Александр Дейнократ. Он, сохранив прежний план здания, поднял сооружение на более высокое ступенчатое основание. Храм был больше предыдущего: 137 метров в длину, 69 метров в ширину и 18 метров в высоту. Крышу храма поддерживали 127 колонн, установленные в девять рядов. По легенде каждая из них была подарком одного из 127 греческих царей. Внутри храм был украшен статуями работы Праксителя и рельефами Скопаса.

В 263 году храм Артемиды был разграблен готами, а после запрета языческих культов закрыт. Постепенно мраморную облицовку здания местные жители растащили на стройматериалы, а то немногое, что осталось, разрушило время.

Во второй половине XIX века в районе Эфеса начались археологические раскопки. Экспедиция Британского музея во главе с Джоном Вудом в канун 1870 года под 60-метровым слоем ила обнаружила следы знаменитого храма Артемиды.

К сожалению, восстанавливать сооружение не стали, сейчас на его месте стоит единственная колонна, которая была воссоздана из обломков.

327 лет назад (1695) в Великобритании был введен налог на окна.

Его установил король Вильгельмом III. Налог взимался с хозяина дома, у которого было больше 6 окон. Это привело к тому, что в Англии стали строить дома с очень небольшим количеством окон или вовсе без них. Впоследствии налог несколько раз менялся, и к 1775 году за каждый дом в Англии необходимо было платить три шиллинга, в Шотландии — один шиллинг.