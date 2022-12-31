Как Новый год стал массовым в СССР

Вернуть в обычай празднование Нового года взамен Рождества предложил товарищу Сталину в конце 1935 года первый секретарь киевского отделения партии Павел Постышев. Уже на следующее утро, 28 декабря, в газете «Правда» появляется статья с предложением организовать для детей хорошую елку.

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Объяснение нашли простое: в царской России елка была доступна лишь для детей буржуазии и наиболее зажиточных семейств. Крестьянские дети могли посмотреть на нее лишь через окна господского дома или витрины магазинов.

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«Получается, что этот буржуазный праздник вся страна уже ждала, – рассказывает сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. – Дети были необычайно обрадованы этой новостью. Всюду срочно проводилось озеленение, украшение. Через четыре дня после выхода статьи в школах, детских садах нашего города и всей страны прошли первые новогодние елки – с песнями, стихами, хороводами и подарками».

Первое сообщение о елках в Новосибирске датируется 31 декабря 1935 года. Около 19 часов зажглись огни на елке в детском доме №1. Утренники устраивали в детских домах завода «Труд», Молзавода, отдельных учреждениях и предприятиях города.

Многие городские и сельские школы провели елки для детей, а в рабочих коллективах устроили вечера встречи Нового года. Одними из первых елку увидели работники треста «Кузбассуголь».

«В 50-ю школу были приглашены не только учащиеся, но и дошколята, и взрослые, почетные гости, – отмечает собеседник VN.ru. – Деда Мороза еще не было. Комкор кричал: «Привет товарищу Гайлиту!», и дети подхватывали. Домой ребята уходили с настольными играми, барабанами, куклами и мячами».

В витринах магазинов оперативно стали выставлять образцово-показательные елки, украшенные теми конфетами, которые имелись в продаже. Елочных украшений было немного, и купить их можно было только в наборе. Как писала газета «Советская Сибирь», фабрика «Красная Сибирь» запустила производство елочных украшений с шоколадом – это были бомбы, обтянутые фольгой, рыбки и другие фигуры. В гастрономах можно было найти специальные пакеты с кондитерскими изделиями по 3, 5 и 10 рублей.

«В двух самых крупных магазинах Новосибирска – Союзкульторге и Союзунивермаге – также устанавливали большие елки, – комментирует Константин Голодяев. – Елочные украшения в то время были очень дорогие, наборы покупались в основном для предприятий и учреждений, детских садов. Поэтому многие люди делали украшения самостоятельно. То же касалось и детских подарков. Кроме конфет, в магазинах появились испанские апельсины, грузинские мандарины. Их продавали поштучно и стоили они дорого: маленькая апельсинка – 25 копеек, средняя – 45, большая – 65».

Была сразу налажена продажа елок населению. Их привозили из Мошковского и Ояшинского районов. В первые годы их продавали только в трех местах: в Первомайском сквере, в садоводстве зеленого городского треста около театра «Красный факел» и в загородном питомнике в Заельцовском районе.

В декабре 1936 года для школьных праздников завезли 1700 елок, через два года – уже 6500.

«Елки были недорогие – полуметровая стоила порядка 2,5 рубля, – отмечает краевед, – а вот за четырехметровую елку можно было зарплату отдать. Но позволить ее себе, в силу жилищных условий, могли лишь единицы. Средняя зарплата в те времена составляла 136 рублей. Но, в целом, спрос на елки был ажиотажный».

9 января 1936 года на городском стадионе состоялись детские новогодние карнавалы – действие проходило под духовой оркестр, с призами и фейерверками. Празднование продолжались до конца зимних каникул. Елки были запланированы во всех клубах, детских садах городов и сел. Для взрослых устраивались карнавалы.

В молодежной газете «Большевистская смена» вышла статья секретаря Западно-Сибирского крайкома комсомола Пантюхова, в которой он подтвердил разрешение отмечать Новый год под советской елкой. Праздник возвращался, но в новом обличии. Он должен был отразить заботу коммунистической партии о детях всех слоев населения.

В 1936 году уличных елок в Новосибирске было уже 8. Художники и скульпторы разработали эскизы художественного оформления Первомайского сквера к новогоднему карнавалу. У Дома Ленина было установлено два панно, которые олицетворяли жизнь детей. Созданы снежные фигуры – медведя, лисицы, волка. По аллеям расставлены фанерные фигуры детей, зверей, украшенные разноцветными гирляндами.