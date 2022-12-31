Россияне рассказали об отвратительных подарках на Новый год

В Новый год без подарков никак нельзя - иначе что это за праздник? И если подарки от Дедушки Мороза приятные и волшебные, то подарки от друзей и близких бывают, мягко говоря, необычными. Полезный портал 2x2.su попросил читателей рассказать о тех презентах, которые вызвали скорее оторопь, чем радость.
Маргарита:
- Моей знакомой подарили статуэтку африканца с огромным «хозяйством». Тихонько через некоторое время отнесла на помойку в чёрном пакете.
Наталья:
- Свеча весом 2 кг в виде снеговика. Плётка для садомазо, хотя это, наверное, на день рождения было. Пуловер синего цвета, когда ты ребёнок и ждёшь игрушки. Два одинаковых розовых резиновых мяча, когда ты неповоротливый ребенок, задыхающийся на физкультуре, - я ревела пару часов. Свечка «ангелочек» - как переходящий вымпел. Я её подарила в прошлом году, а в этом она вернулась ко мне. А до этого всего мне её тоже кто-то дарил. Я её сожгла, и фигурные свечи с тех пор не люблю. Если дарят, сжигаю их сразу.
Елена:
- Мой личный топ отвратительных подарков возглавляют некрасивые рукодельные изделия. Сертификаты в магазины бытовой химии - тоже так себе подарок. Он означает: «Мне вообще плевать на тебя, поэтому вот». Вдвойне оскорбителен сертификат на антицеллюлитный массаж, на чистку кожи и эпиляцию. Зачастую ужасный подарок - ненужный дарителю хлам. Завалящие духи, пыльный кофейный сервиз. И неважно, дарят такое от бедности или от жадности. Лучше уж вообще ничего не дарить. Живые подарки без предварительной договорённости - табу! А странные - мне дарили искусственные цветы, как на могилку. Бабушка мужа преподнесла от чистого сердца.
Александр:
- Мы однажды дарили на Новый год жуткий розыгрыш. Знакомый учился и работал в больнице водников сторожем, была его смена. В общем, армейская краска для мишеней, она светится в темноте, пришлась кстати. Обмазались. Соответствующий звуковой фон и атмосфера сделали своё дело. Друг хотел выйти через окно. Сначала обиделся, конечно - он просто впечатлительный. Потом успокоился.
Анна:
- Мне уже лет сто на Новый год ничего не дарили, кроме шоколадных яиц. Девочке знакомой розовый вибратор подарили. Она обиделась.
Анастасия:
- Мне как-то друг сказал, что я была плохой девочкой, и подарил плетку. Я была, конечно, удивлена, но у меня хорошее чувство юмора. Если честно, не помню, где она лежит. Куда-то закинула за ненадобностью. Я не очень люблю тематические сувениры - типа пластиковой собачки или чего-то подобного. Обычно я их выкидываю почти сразу, ибо это пылесборники.
Мария:
- Плюшевые медведи, всякие статуэтки, которые пыль собирают, свечки, гели для душа. Гелями для душа обычно пользуется мама - у меня аллергия. Свечи жгутся - это единственное, что приносит пользу. Мягкие игрушки - часть складывается под кровать, часть отдаётся на съедение собаке.
Самый странный подарок на Новый год был от мамы - она подарила мне статуэтку кошки. Длиннющую, с длинной шеей и длинным хвостом, типа подставки под кольца. Она была фарфоровой, и мама её на второй день уронила с телевизора. Мы её заклеили с папой, она простояла ещё день, и мама снова её уронила. Мы её снова заклеили. Она ещё дня два простояла, и мама её снова уронила. Мы её выкинули. Мама мне купила новую, такую же. В итоге её постигла такая же участь.
А вообще, наверное, самый странный подарок сделала себе я. Заказала семена голубой ели, буду ёлку выращивать.
Анастасия:
- В детстве, уже не помню, сколько мне было лет, я посмотрела фильм о кукле Чаки. Это было зимой, перед Новым годом. Подарили куклу обычную, как все девочки хотят, большую. Но я была под впечатлением: я её била, чтобы она на меня не напала.
Майя:
- Из странного - цветы как-то раз дарили. Хотя, может, только мне цветы на Новый год кажутся чем-то странным?
Анастасия:
- Ненавижу аляповатые новогодние наборы посуды, подставки под торт. Грешна, передариваю их, выбросить совесть не позволяет, а сама таким адом пользоваться не хочу.
Елена:
- Лавовую лампу! Хотя пару раз я ей все-таки пользовалась. Мой муж купил её просто для того, чтобы казалось, будто под ёлкой лежит много подарков.
Юлия:
- Мини-гольф, чтоб играть в туалете. Дома где-то валяется, я его даже не трогала.
Ирина:
- О-о-о, да! Вафельное полотенчико. Дешёвый ширпотреб - шампунь. Какие-то уродские фигурки новогоднего зверья. Пластмассовый бокал королевской расцветки. Свечки. Бутылку невообразимого пойла с невообразимым названием. Ещё мне предлагали подарить чужую шубу чужого размера, три года ношеную - счастливой обладательнице сей шубы как раз новую купили. Это вообще аттракцион неслыханной щедрости был!
Антон:
- Пена для бритья же! Мне на прошлый Новый год подарили столько, что последний баллончик только сейчас заканчивается - к концу года!