Россияне рассказали об отвратительных подарках на Новый год

Самый странный подарок на Новый год был от мамы - она подарила мне статуэтку кошки. Длиннющую, с длинной шеей и длинным хвостом, типа подставки под кольца. Она была фарфоровой, и мама её на второй день уронила с телевизора. Мы её заклеили с папой, она простояла ещё день, и мама снова её уронила. Мы её снова заклеили. Она ещё дня два простояла, и мама её снова уронила. Мы её выкинули. Мама мне купила новую, такую же. В итоге её постигла такая же участь.