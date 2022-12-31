Мексиканцы перепели хит «Стекловаты» про Новый год

Мексиканская группа Mariachi Los Panchos выпустила кавер на новогодний хит «Стекловаты», который вышел в начале нулевых. Композиция не только обрела новую жизнь, но и стала популярной.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Mariachi Los Panchos записала свою версию песни еще пару лет назад, но тогда композиция «не выстрелила». Новогодний трек обрел популярность за несколько дней до Нового года.

Участники коллектива отметили, что славу их каверу принес пост блогера BadComedian. После этого число просмотров клипа YouTube стало быстро расти.