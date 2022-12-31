Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
53 минуты назад

Мексиканцы перепели хит «Стекловаты» про Новый год

Слово и Делоиещё 1

Мексиканская группа Mariachi Los Panchos выпустила кавер на новогодний хит «Стекловаты», который вышел в начале нулевых. Композиция не только обрела новую жизнь, но и стала популярной.

Мексиканцы перепели хит «Стекловаты» про Новый год
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Mariachi Los Panchos записала свою версию песни еще пару лет назад, но тогда композиция «не выстрелила». Новогодний трек обрел популярность за несколько дней до Нового года.

Участники коллектива отметили, что славу их каверу принес пост блогера BadComedian. После этого число просмотров клипа YouTube стало быстро расти.

Песня «Новый год» группа «Стекловата» исполнила в 2001 году. Но трек получил известность только в 2007 году.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители