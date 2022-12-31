Русский характер: какие черты в нем исчезли при советской власти

Советская власть с невиданным упорством «выковывала» нового человека, наиболее подходящего для строительства коммунизма и приспособленного к жизни в светлые, лучшие времена. Историческая реальность оказалась сильнее замыслов партии, но за какие-то 70 лет некоторые особенности русского характера ушли в небытие. Стоит ли о них жалеть?

Фото: Русская семерка - Субботний Русская семерка - Субботний

Что осталось в прошлом

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«Радостно жить и бороться в стране, где великая мудрость партии и железная воля её вождя Иосифа Сталина навсегда освобождают человека от проклятых навыков и предрассудков прошлого», — писал Максим Горький в 1933 году. Какие же черты русского характера исчезли за годы советской власти?

Богобоязненность

Церковь в дореволюционные времена так плотно входила в быт русского человека, что вся его жизнь проходила с оглядкой на правила благочестия. Демонстрационное неверие в Бога, нигилизм были осуждаемы.

Расписание дел базировалось на церковном календаре, иногда доходя до идиотизма. Так, писатель В. В. Селиванов сокрушался, что в Зарайском уезде сеяли капустную рассаду в Великий четверг перед Пасхой, а «ежели Страстная неделя бывает рано, еще на снегу, то разрывают снег, заранее приготовляют гряду и рассаду все-таки сеют».

Мещанство

В царское время эта система ценностей, присущая низшему классу городского населения, не вызывала негативной реакции. В бурную эпоху перемен попытки оставаться средним звеном, сторонясь революционных страстей и баталий, были заведомо обречены на поражение. Приспособленчество, вещизм, пошлость – какие только ярлыки ни вешали на мещанство. Борьбе с ним посвятили себя такие видные деятели, как Маяковский, Троцкий, Горький. Клеймя это явление, последний писал:

«В каждом из нас всё ещё живёт ветхий Адам мещанства и в каждом есть – более или менее – тяга к устройству личного благополучия за счёт чужой силы». «Гуманизм не может служить для мещан орудием защиты против напора справедливости», - был уверен писатель.

Инертность

Это качество хорошо иллюстрирует поговорка «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Однако в стремительно развивающемся государстве жить, «под собою не чуя страны», уже не получалось. Бездеятельность, манера полагаться на авось возможна в стабильном обществе, но на пути от аграрной монархии до военно-промышленной державы инертные личности либо сами вымирают, не выдерживая гонки за выживание, либо их уничтожают.

Верность патриархальным ценностям

Базисом патриархальной системы являлась форма местного самоуправления, именуемая общинный сход. Представители от каждого хозяйства или дома собирались для решения насущных проблем – распределения наделов земли, наложения наказания, проведения совместных работ. Выборный староста направлял, но не диктовал решения.

Община оказывала помощь, если случалось несчастье, помогала погорельцам, вдовам и сиротам, давая таким образом ощущение защиты, уверенности. Но в то же время община приговаривала к порке, штрафу и даже изгнанию любого из ее членов, например, за уклонение от посещения церкви, отказ от исповеди и др.Коллективизация, создание колхозов, не столько имитирующих, сколько пародирующих общинный сход, начисто выбили из головы крестьян такие качества, как уважение к старшим, склонность к семейным ценностям. Веками взращиваемые патриархальные традиции были разрушены менее чем за одно поколение.

Строгость нравов

Отчасти нравственные позиции формировала Церковь, отчасти - требования практические и гигиенические. Порой молодых людей держали в строгости пожестче иных девиц.Вот как описывает писатель Николай Лесков в рассказе «Грабеж» жизнь молодого парня из купеческой семьи: «Житье мы вели самое строгое. Девятнадцать лет проживши на свете, я только и ходу знал, что в ссыпные амбары или к баркам на набережную, когда идет грузка, а в праздник к ранней обедне, в Покров и от обедни опять сейчас же домой, и чтобы в доказательство рассказать маменьке, о чем Евангелие читали или не говорил ли отец Ефим какую проповедь. Мне ни в театр, ни даже в трактир «Вену» чай пить матушка ни за что не дозволяли. Ничего, дескать, там, в «Вене», хорошего не услышишь, а лучше дома сиди и ешь моченые яблоки».

Поиск духовности

Философы понимают под духовностью «переживание красоты, тайны и справедливости, стремление к совершенству». Поиск духовности, описанный в произведениях Толстого, Достоевского и других великих писателей, приписывался именно русскому человеку, загадочной русской душе. При системе социализма с навязанными коммунистическими идеалами, где на виду был каждый, где нельзя было спрятаться, замкнуться в своих исканиях, мало кому удалось сохранить такое непрактичное качество.

Доверчивость

Наивность, простодушие, легковерие считались чуть ли не основными чертами русского характера.

«Наш Емеля любит, когда его ласково попросят да красный кафтан посулят, тогда он все сделает, что ни попросишь», — говорится в сказке «По щучьему велению», которую обычно приводят, иллюстрируя русский характер.

Этому вторят классики: «В большинстве случаев люди, даже злодеи, гораздо наивнее и простодушнее, чем мы вообще о них заключаем», - писал Достоевский.

Понадобилось 70 лет безграничного доверия, обрушившегося жестоким разочарованием и утратой иллюзий, чтобы вырастить поколение скептиков и циников. Недоверие к СМИ, рекламе и окружающим, возведенное в принцип, еще не стало чертой русского менталитета, но уже заметно превалирует среди других элементов характера современного россиянина.

Какими нас хотели сделать

«В Союзе Социалистических Советов зарождается новое человечество, - заявил Максим Горький 1933 году. - Цель новых людей - освободить трудовые массы от древних суеверий и предрассудков расы, нации, класса, религии, создать всемирное братское общество, каждый член которого работает по способности, получает по потребности».

За двадцать лет удалось вырастить человека, чьи характерные черты описаны в учебнике психологии за 1953 год:

- идейная целеустремленность как антагонизм буржуазных душевных метаний. Советский человек не спрашивает себя: зачем я живу, для какой цели родился? Ему все понятно: вместе с соотечественниками и народами братских социалистических стран он строит коммунизм;

- советский патриотизм нового, высшего типа. Свободная от националистических предрассудков эта черта характера основана на любви к Советской родине – братскому содружеству трудящихся;

- коллективизм, при котором личная судьба, успех, интересы человека не существуют отдельно от коллектива. В обществе, где семья - это ячейка, личность – элемент коллектива. Индивидуализм ставится в одном ряду с самомнением и заносчивостью;

- коммунистическое отношение к труду. Работа в коллективе и на благо коллектива - главное дело жизни, основная форма проявления личности и источник величайших радостей;

- осознание долга и ответственности. Советский человек несет на себе бремя гражданского долга перед Родиной, партией и коллективом. Интересно, что семья в этом перечне отсутствует.

- воспитание волевых качеств человека, готовность к преодолению трудностей;

- оптимизм, вера в лучшее, бодрость духа, совершенно необходимое приложение для душевного здоровья при наличии предыдущих шести черт характера.

Также среди особенностей характера советского человека называют мужество, инициативность и скромность.

В сухом остатке

Пройдя через горнило советской власти, закалившись в тесных рамках социалистической морали, русский человек во многом остался верен себе. Такие черты характера, как щедрость и широта души, милосердие, гостеприимство по-прежнему преобладают в его менталитете. Терпеливость и покорность судьбе пока еще робко, понемногу сменяются на инициативность и готовность бороться не только за свои права, но и за справедливость в целом.

соблюдение постов, больше воспринимаемых как своеобразные диеты;

теософия в форме мистицизма и суеверий;

формальное соблюдение церковных праздников. От религиозности, перевоспитанной атеизмом, остались внешние проявления: