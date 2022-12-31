Раскрыты поводы для оптимизма в 2023 году

Поскольку 2022 год подходит к концу в условиях упорной инфляции, «тридемии», климатического кризиса и политических сопротивлений, нам всем может быть трудно вспомнить, что в этом году тоже произошло что-то хорошее.

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Несмотря на то, что мир сталкивается со многими проблемами, есть причины надеяться на 2023 год. "Рамблер" расскажет, почему стоит радоваться наступлению нового года.

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Мы приблизились к новому источнику чистой энергии

После крупного прорыва в ядерном синтезе в этом месяце инвесторы вкладывают деньги в компании, которые хотят использовать тот тип энергии, который питает солнце и звезды. Термоядерный синтез, если бы его можно было развернуть в больших масштабах, стал бы почти безграничным экологически чистым источником энергии. Но до этого года ученые никогда не создавали термоядерную реакцию, которая производила больше энергии, чем потребляла. В декабре ученые из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии наконец достигли этой вехи. Хотя могут пройти десятилетия, прежде чем термоядерный синтез станет практическим источником энергии, это достижение является большим шагом на пути к этой цели.

Зеленые технологии

Уолл-стрит и венчурные капиталисты также настроены оптимистично в отношении зеленых технологий. В своем письме на конец года Билл Гейтс отмечает, что объем НИОКР, связанных с климатом, вырос почти на треть с момента подписания Парижских соглашений 2015 года. Частные капиталовложения в сектор также находятся на подъеме: за последние два года было потрачено 70 миллиардов долларов. Исходя из этого, продолжают появляться новые технологии для решения климатических проблем. На ноябрьском саммите DealBook Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, предсказал, что венчурное финансирование будет больше поступать в стартапы, использующие точные научные данные для решения самых больших проблем планеты.

Роботы облегчат нам жизнь

Опасения, что технологии заменят людей, так же стары, как и сами технологии, и они вновь возникли в ноябре, когда компания OpenAI выпустила ChatGPT, программу для автоматического письма. Но эксперты уже давно настаивают на том, что у таких технологий есть ограничения, которые не позволяют им полностью заменить человека. Что роботы умеют делать хорошо, так это облегчать черновую работу.

Мы приближаемся к вакцинам против рака

Исследователи давно думали, что можно иммунизировать людей с высоким риском развития рака или даже вылечить рак у тех, у кого уже проявляются его признаки. До недавнего времени они мало чего добились, но теперь многообещающие результаты предварительных исследований дают некоторым врачам новую надежду. В декабре Moderna заявила, что вакцина против рака кожи показала хорошие результаты на промежуточных стадиях испытаний . Moderna и другие работают над десятками других вакцин для лечения других видов рака.

Мы стали ближе к четырехдневной рабочей неделе

Ни одна из 33 компаний, которые в течение шести месяцев ввели четырехдневную рабочую неделю в рамках масштабного исследования в этом году, не заявила, что вернется к стандартному графику. Фирмы, в которых в общей сложности работает более 900 сотрудников, также сообщили о более высоких доходах и производительности труда. Некоммерческая группа по защите интересов, которая координировала пилотные программы под названием 4 Day Week Global, подписала десятки компаний для участия в исследованиях в следующем году.

Вот еще несколько нововведений и вех, некоторые из которых долго готовились, которые произошли в этом году:

Космический телескоп Джеймса Уэбба впервые позволил увидеть далекие и древние галактики.

Микотектура, растущая область изготовления вещей из мицелия (материала, полученного из корневой структуры грибов), продолжала расти и расти. Один стартап под названием MycroWorks специализируется на коже из грибов. Дизайнеры Hermès продаются .

Деревянные небоскребы и напечатанные на 3D-принтере дома появились в городах Европы и Северной Америки. Оба типа сооружений строятся быстрее и дешевле, а также производят меньше строительных отходов и меньше выбросов.