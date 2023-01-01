В Англии из-за моржа отменили новогодний фейерверк

В английском гороже Скарборо, расположенном на берегу Северного моря, отменили из-за заплывшего туда моржа. Об этом пишет The Guardian.

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Как объясняют специалисты, сейчас животному требуется отдых: в начале декабря его заметили на юге Англии, с тех пор он проплыл порядка 650 километров в направлении арктических вод. В Скарборо, восстанавливая силы, морж может провести несколько дней.