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4 часа назад

В Англии из-за моржа отменили новогодний фейерверк

Москва24

В английском гороже Скарборо, расположенном на берегу Северного моря, отменили из-за заплывшего туда моржа. Об этом пишет The Guardian.

В Англии из-за моржа отменили новогодний фейерверк
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Как объясняют специалисты, сейчас животному требуется отдых: в начале декабря его заметили на юге Англии, с тех пор он проплыл порядка 650 километров в направлении арктических вод. В Скарборо, восстанавливая силы, морж может провести несколько дней.

Отмечается, что ему уже дали имя Тор. Морж быстро стал местной достопримечательностью, однако власти оградили территорию его пребывания, чтобы защитить его покой от уличных собак и любителей селфи.

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