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2 часа назад

Арктический морж Тор продолжил "новогоднее турне" по Англии

Газета.Ruиещё 5

Странствующий морж, порадовавший тысячи людей в Скарборо (курортный город на берегу Северного моря в английском графстве Норт-Йоркшир) в канун Нового года, продолжил свое английское турне и появился на 100 миль (161 км) дальше по побережью, пишет The Guardian.

Арктический морж Тор продолжил "новогоднее турне" по Англии
Фото: pixabay.compixabay.com

Большая толпа людей собралась в городе Блит в Нортумберленде после того, как морж был замечен отдыхающим на деревянном понтоне в яхт-клубе.

Считается, что это тот же морж Тор, которого ранее видели в Скарборо перед Новым годом.

Тор является первым моржом, который когда-либо доплывал до Йоркшира и был замечен.

Совет Скарборо даже отменил новогодние фейерверки , чтобы не причинять беспокойства ластоногому.

Эксперты считают, что короткие остановки нужны морскому млекопитающему, чтобы набраться сил.

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