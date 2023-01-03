Арктический морж Тор продолжил "новогоднее турне" по Англии

Странствующий морж, порадовавший тысячи людей в Скарборо (курортный город на берегу Северного моря в английском графстве Норт-Йоркшир) в канун Нового года, продолжил свое английское турне и появился на 100 миль (161 км) дальше по побережью, пишет The Guardian.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Большая толпа людей собралась в городе Блит в Нортумберленде после того, как морж был замечен отдыхающим на деревянном понтоне в яхт-клубе.

Считается, что это тот же морж Тор, которого ранее видели в Скарборо перед Новым годом.

Тор является первым моржом, который когда-либо доплывал до Йоркшира и был замечен.

Совет Скарборо даже отменил новогодние фейерверки , чтобы не причинять беспокойства ластоногому.