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1 час назад

Что такое белый шум и чем отличается от розового и коричневого

Ferra.ruиещё 1

Знали ли вы, что существует не только белый, но и другие виды шума? Например, коричневый и розовый. В чём же состоят их особенности?

Что такое белый шум и чем отличается от розового и коричневого
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Звук (точнее, шум) действительно может быть розовым, белым или коричневым. Чтобы понять, как каждый из них звучит, достаточно просто найти их на YouTube или в Spotify.

Но вообще отличаются друг от друга эти виды шума частотами. То есть высотой звука, которую дают музыкальные ноты.

Белый шум содержит все частоты, которые смешаны друг с другом в равной степени.

В коричневом и розовом шуме больше низких частот, поэтому и звук получается соответствующий. Самый басовый шум - коричневый. Некоторые даже считают, что этот шум успокаивает лучше остальных. Кроме того, многие отмечают, что коричневый шум помогает им сосредоточиться.

Однако проблема заключается в том, что учёные до сих пор не знают, работают ли какие-либо разновидности шумов на самом деле и безопасны ли они при длительном использовании.

Ряд исследований демонстрирует также, что воспроизведение непрерывного белого или розового шума во время сна нарушает, а не улучшает сон.

По поводу коричневого шума результаты исследований ещё более неоднозначные. Тем не менее этот вид шума всё же обладает успокаивающим эффектом.

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