Финалист «Битвы экстрасенсов» дал советы на 2023 год

Экстрасенс Анатолий Леденев сделал прогноз на наступивший 2023 год. По мнению эксперта, он будет решающим не только в вопросах России и Украины, но и ситуации во всем мире.
Леденев отметил, что год является двойным. Над символом Кролика главенствует Кот. Именно поэтому не стоит влезать в роль жертвы, добавил он. У многих людей будут решаться проблемы, связанные с финансами, любовью, здоровьем и карьерой. Правда, происходить это начнет только в конце лета или в начале осени.
«Но если станут кроликами, то профукают год. Если будут вести себя как кошки, которые гуляют сами по себе, и будут решать вопросы самостоятельно, то у них все будет хорошо», — заявил он в беседе с НСН.
Ранее появилась информация, что из-за сложной политической ситуации в мире вырос спрос на услуги экстрасенсов и астрологов.