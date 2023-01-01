Запретное мясо на Руси: почему русским нельзя было есть крольчатину

Крольчатина содержит минимум холестерина, поэтому считается ко всему прочему еще и диетической. Замена других видов животного белка мясом кролика является великолепной профилактикой атеросклероза.

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Несмотря на все описанные полезные свойства мясо кролика на Руси очень долгое время было под запретом. По религиозным соображениям оно считалось нечистым. Это положение изменилось только в 1650-х годах, когда русская православная церковь претерпела раскол. В это время благодаря реформе Патриарха Московского Никона старинные церковные традиции были упразднены, а богослужение на Руси унифицировано по греческому канону. Это положение сохраняется до сих пор.

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По Никоновской реформе, запрет на крольчатину был снят. Приверженцы старинных канонов — старообрядцы — в конце 1660-х были преданы анафеме. Интересно, что современные старообрядцы, проживающие на территории России, Польши, Литвы и других стран, до сих пор строго придерживаются правил и мясо кролика не едят.

По старинным канонам крольчатина и зайчатина приравнивались к мясу кошек и собак. Но гораздо более важным моментом считался прямой религиозный запрет, присутствующий в Старом Завете. В 11-ой главе книги Левита так и указано: запрещено есть «зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас».

К таким «нечистым» животным относились также верблюды и свиньи. По ветхозаветному предписанию чисто только мясо животных с раздвоенными копытами, которые питаются травой (жуют жвачку). Свиньи, верблюды и кролики не соответствуют этому определению, поэтому являются своеобразными «выродками» в живой природе. Употребление в пищу их мяса загрязняет организм и, что гораздо важнее, душу.

Почему именно нельзя питаться «нераздвоеннокопытными жвачными животными», в Библии конкретно не объясняется. Старообрядцы считают, что таков закон Бога, значит, его надлежит слушать и неукоснительно исполнять. Задаваться вопросами в этом случае означает сомнение в Слове Божьем, гордыню и грех.