Как праздновали Новый год в Свердловске-Екатеринбурге: от Сталина до Ельцина

80 лет назад: отчет Сталину и физкультурный карнавал В декабре 1942 года на всех свердловских предприятиях прошли собрания, на которых работникам вслух читали новогодний отчет уральцев, который затем направили в Москву генсеку Компартии Иосифу Сталину. В документе перечислялись последние достижения промышленности и сельского хозяйства, упоминались особо отличившиеся передовики производства, а также свердловчане, сделавшие крупные пожертвования армии. Под отчетом подписались почти 1,5 млн жителей области. «Митинги и собрания, на которых обсуждался новогодний отчет товарищу Сталину, превратились в настоящий праздник уральцев, в могучую демонстрацию любви и преданности советских людей родине, вождю. Торжественно, стоя выслушивают трудящиеся текст отчета товарищу Сталину», – писал «Уральский рабочий». 31 декабря открылась елка на площади 1905 года. Новогодний молодежный карнавал имел явно военно-прикладной уклон: студенты-физкультурники демонстрировали упражнения с булавами, вольные движения, рукопашные и штыковые бои, фехтование на рапирах и бокс. Праздник продолжился играми и танцами, а завершился фейерверком. «Многие из собравшихся в этом году отличатся в боях с врагами, научатся обрабатывать новые детали боевых машин, внесут важные рационализаторские предложения, освоят новые оборонные специальности, славно поработают на полях колхозов и совхозов», – свидетельствовала та же газета. Празднования также прошли в клубе имени Сталина (нынешний центр культуры «Орджоникидзевский»), оформленном на тему «Уральцы выполнили клятву товарищу Сталину», и на катке «Динамо». 70 лет назад: великие стройки Последний Новый год при Сталине прошел под знаком мегаломании. Примером может служить елка во Дворце пионеров. Всю стену там занимала карта «великих строек коммунизма», по которой перебегали электрические огоньки. Среди прочих был обозначен и Главный Туркменский канал – всего через три месяца, почти сразу после смерти вождя, проект, где трудились тысячи заключенных и вольнонаемных, будет признан нерентабельным и закрыт. «В ложе, оформленной в виде шлюза Волго-Донского канала, увенчанного портретом великого Сталина, появляется матрос с теплохода. Он поздравляет ребят с новым, 1953 годом, – третьим годом великой сталинской пятилетки», – писал «Уральский рабочий». 65 лет назад: космос и палатки в лесу Совсем по-другому выглядел тот же Дворец пионеров спустя пять лет. После запуска первого советского спутника всех захватила космическая тема, и главным экспонатом стал макет ракеты, сделанный юными авимоделистами. «Маленький парашют опускается на пол. Оказывается, это новогоднее поздравление Деда Мороза. В этом году оно впервые прибыло из космоса», – писал «Вечерний Свердловск». Другой оттепельный тренд – студенческая романтика – также не обошел свердловчан. Студенты УПИ встречали Новый год в Сагре и на Чертовом Городище. «Сойдя с поезда, они углубятся в лес и выберут самую красивую ель. Под ней и обоснуются, разведут костры и разложат палатки. Когда истекут последние минуты старого года, полетят пробки шампанского», – сообщала та же газета. 40 лет назад: МЖК и закаливание В годы застоя Новый год встречали традиционно – детским праздником во Дворце пионеров, аттракционами и катанием на санках в реконструированном ЦПКиО. Своя елка была и в Харитоновском парке, там даже заливали каток. Переменами повеяло к 1983 году. Местные газеты освещали бал в свежепостроенном МЖК в микрорайоне ЖБИ: на праздник собрались почти 200 семей. Среди организаторов был Валерий Суворов – впоследствии заметный бизнесмен. В программе значились «остроумные загадки с намеками на всем известных деятелей молодежного комплекса, гадание на кофейной гуще, интригующий аттракцион, новогодняя лотерея». Одновременно в прессе рассказывали про последнюю моду – восточный гороскоп и зимнее закаливание. Сообщалось и о происшествиях: на Уралмаше и Елизавете дети устроили пожары из-за гирлянд, двое «поджигателей» оказались в больницах. 30 лет назад: сумбур и гороскопы К 1993 году атмосфера снова полностью поменялась. В ледовом дворце на площади 1905 года не успели собрать крышу, а на открытие главной екатеринбургской елки многие горожане не смогли попасть, так как на проспекте Ленина встали трамваи. На самом праздновании вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Уральским народным хором гостей развлекал Петух – символ наступающего года. Спонсором стала корпорация «Технезис», которая как раз начала раскручивать пирамиду «Быстрые пельмени». Астролог Анна Кирьянова в «Вечернем Екатеринбурге» предрекала в наступившем году передел власти на всех уровнях и конфликты мафиозных группировок. «Наконец-то нас объединяет не митинг какой-нибудь, не многолюдное собрание, не одна на все общество идея, не ненависть или несчастье, а новогодние праздники – самые демократичные из красных дней календаря», – обращался к горожанам спикер горсовета Юрий Самарин. В преддверии 2023 года можно видеть, какие традиции прижились в Екатеринбурге: на площади 1905 года по-прежнему устанавливают елку и ледовый городок, в ЦПКиО устраивают зимние аттракционы, а во Дворце творчества проводят новогодние утренники. Космический тренд отошел в прошлое, да и любителей «дикого» зимнего туризма осталось не так много. Зато в городе появились новые традиции: например, гуляния в Академическом районе или новогодние службы в церквях. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com