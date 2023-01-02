Как животные зимуют в зоопарках

При наступлении морозов животных в зоопарках и питомниках активно подкармливают. Дополнительные калории не дают питомцам замерзнуть. О зимнем рационе животных рассказала корреспондент «МИР 24» Анастасия Сорокина.

Фото: Мир24 Мир24

Больше сотни редких птиц: среди них балабаны, кречеты и сапсаны – все представители семейства соколиных и все краснокнижные.

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«Мы являемся родоначальниками по разведению балабана, самые крупные обитают на территории Алтайско-Саянского горного узла», – рассказал директор Зоологического центра Алтайского государственного университета Сергей Снигирев.

Пережить зиму в неволе птицам особенно непросто. При наступлении холодов в дикой природе хищники начинают активно охотиться. В питомнике такой возможности нет, поэтому пернатым помогают. А если температура доходит до минус 25, кормить птиц начинают каждый час.

«В наших планах – создание вивария по разведению лабораторных животных. Это позволит обеспечить птиц живым кормом, особенно в холодное время», – поделился Сергей Снигирев.

В Московском зоопарке о птицах, пожалуй, тоже заботятся больше всего. Тукан токо, красный ара из Южной Америки, какаду из Австралии – для них привычен жаркий климат. Как только градусник термометра приближается к +15, их переводят в теплые вольеры. А вот между папуанскими пингвинами и южноамериканскими пингвинами Гумбольдта в зависимости от времени года делают рокировку.

«Летом они живут в уличном вольере, который продувается всеми ветрами. Зимой их нужно убирать в теплый павильон. А на улице сейчас живут папуанские пингвины, которые в природе обитают в субантарктической зоне, то есть привычны к холоду, летом они сидят в этом помещении под кондиционером», – отметила экскурсовод Елена Лысогорская.

Для животных Африки есть отдельный павильон. В нем жираф, зебра, черная антилопа, медоеды и сурикаты. Все они к зиме не приспособлены. Когда начинает холодать, их перемещают в теплые вольеры. Не забывают в зоопарке и о тех, кто вместо юга предпочел остаться на зимовку в столице.

Зимой птицы улетают в теплые края не от холода, а, в первую очередь, от голода. Водоемы замерзают, и водоплавающим сложно добывать себе пищу. В Московском зоопарке в каждом пруду есть специальный компрессор, который создает бурление, из-за чего вода не покрывается льдом.

Евразийская рысь и дальневосточный леопард зимы не боятся. Холод для них – норма. И те, и другие обрастают теплым и красивым мехом. Однако в зоопарке погодные условия учитывают и меняют представителям кошачьих рацион.

«Зимой им дают больше мяса. Если летом каждому животному положено 2 кг в день, то зимой – 2,5 кг. Это значительное увеличение корма, чтобы животные вырабатывали больше энергии», – пояснила Елена Лысогорская.