Как правильно отмечать Рождество

Вспоминаем традиции, многие из которых сегодня несколько подзабыты.

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По Юлианскому календарю Рождество принято отмечать 7 января. Однако протестанты и католики отмечают Рождество по Григорианскому календарю 25 декабря. В Православии это второй после Пасхи значимый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В этот день вся семья собирается вместе за большим столом.

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В ожидании праздника принято соблюдать сорокадневный пост (28 ноября — 6 января). Это ожидание праздника. Таким образом верующие люди подготавливают свое тело и свой дух к явлению Бога. Обычно на Рождество готовят специальное блюдо — «сочельник» и не едят «до первой звезды». В этот день нужно посетить вечернюю службу и обязательно причаститься. В конце службы выносят зажженную свечу, она символизирует Вифлеемскую звезду. Вифлеемская звезда зажглась, когда родился Иисус.

Седьмого января также принято ставить на окна горящую свечку, как символ души, которая освещает другим путь. А раньше было очень важно — кто же будет первым вашим гостем? Первый гость должен быть с чистыми намерениями и с еловой веточкой в руках. Почти всегда можно увидеть в домах елку, ведь она символизирует вечную жизнь. Ну и конечно, мы радуем друг друга подарками. Сам подарок здесь не так важен, главное — внимание и забота, которую мы дарим. Из самых распространённых подарков можно отметить сладости, вещи для дома, приятные мелочи.

После длительного поста кухонный стол на Руси всегда был весь в мясных блюдах, пирогах, блинах. Даже есть такое поверье, что блюд на столе должно быть 12, в честь каждого месяца этого года. Однако по уставу в этот день можно употреблять только вареную пищу, а еще орехи, сухофрукты и напитки из ягод. Самое традиционное блюдо этого праздника — кутья. Это пшеничная каша с изюмом или маком. Интересный факт: некоторые люди под стол клали какую-нибудь железную вещь. В таком случае, если все гости к нему прикоснутся, год будет хорошим.