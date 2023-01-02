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1 час назад

Музыкальный сервис Spotify назвал абсолютного рекордсмена по прослушиваниям

Мира Маркина

Музыкальный сервис Spotify назвал композицию, ставшую рекордсменом по прослушиваниям за всю историю сервиса.

Spotify назвал абсолютного рекордсмена по прослушиваниям
Фото: UnsplashUnsplash

Самой популярной стала песня артиста The Weeknd "Blinding Lights". Пользователи сервиса прослушали трек 3,332 миллиарда раз. Ранее самой популярной была песня британца Эда Ширана Shape of you.

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The Weeknd отреагировал в соцсетях на приятную новость, опубликовав пост с кадрами из клипа на песню:

"Счастливого нового года песне "Blinding Lights". Сегодня она самая популярная за всю историю".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что друг Бориса Моисеева назвал причину смерти певца.

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