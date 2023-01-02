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34 минуты назад

Автор "Петровых в гриппе" Алексей Сальников назвал 5 лучших книг 2022 года

Газета.Ru

Писатель Алексей Сальников, автор романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Отдел» и «Опосредованно», назвал пять книг, которые ему больше всего понравились в 2022 году. Свой список он подготовил по просьбе издания 66.ru.

Алексей Сальников назвал 5 лучших книг 2022 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В топ Сальникова вошли исключительно новые работы российских писателей: «Русская зима» Романа Сенчина, «Каждые сто лет» Анны Матвеевой, «Сезон отравленных плодов» Веры Богдановой, «Типа я» Ислама Ханипаева и «Выше ноги от земли» Михаила Турбина.

Роман самого Сальникова «Оккульттрегер», вышедший в 2022 году, в своей пятерке упомянул Шамиль Идиатуллин («Город Брежнев», «Бывшая Ленина»).

Истории,Шамиль Идиатуллин,Вера Богданова,Анна Матвеева,Алексей Сальников,Роман Сенчин,
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