Алексей Сальников назвал 5 лучших книг 2022 года

Писатель Алексей Сальников, автор романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Отдел» и «Опосредованно», назвал пять книг, которые ему больше всего понравились в 2022 году. Свой список он подготовил по просьбе издания 66.ru.
В топ Сальникова вошли исключительно новые работы российских писателей: «Русская зима» Романа Сенчина, «Каждые сто лет» Анны Матвеевой, «Сезон отравленных плодов» Веры Богдановой, «Типа я» Ислама Ханипаева и «Выше ноги от земли» Михаила Турбина.
Роман самого Сальникова «Оккульттрегер», вышедший в 2022 году, в своей пятерке упомянул Шамиль Идиатуллин («Город Брежнев», «Бывшая Ленина»).