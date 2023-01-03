Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
32 минуты назад

15 идей, чем заняться на новогодних праздниках дома

Super.ru

Не обязательно выбираться на мороз, чтобы провести праздничные дни весело! Собрали 15 идей домашнего новогоднего досуга на любой вкус.

15 идей, чем заняться на новогодних праздниках дома
Фото: Super.ruSuper.ru

Запланируйте зимнюю фотосессию

Видео дня

Скорее всего, елка и дождик все еще на месте, поэтому организовать домашнюю фотосъемку на составит труда — красивый фон уже есть. Вместо штатива используйте стопку книг, а вместо фотоаппарата — свой телефон. Бонусные баллы к настроению за новогодние наряды и блестящие вещи в кадре!

Изобретите собственный рецепт глинтвейна

В базе классического напитка — вино и специи, но мы предлагаем создать свою версию. Экспериментируйте с сухофруктами и ягодами, добавьте горошек черного перца для остроты или щепотку соли для пикантности. Главное — не забыть записать финальный рецепт.

Подведите итоги года

Запишите все достижения, радостные и грустные события и похвалите себя за стойкость! Сразу после можно приступить к постановке целей на 2023 год или создать целую доску желаний.

Устройте завтрак на ужин

Исключительно праздничная традиция! Приготовьте на ужин те блюда, которыми любите завтракать: кружевные блинчики или панкейки, кофе со взбитыми сливками, хрустящие хлопья с молоком или даже горячие бутерброды с сыром и колбаской.

Разберите старые вещи

Новый год стоит начинать с избавления от ненужного груза, в том числе одежды, игрушек и разных мелочей. Что-то из этого точно сможет порадовать друзей и родственников, что-то отправится в благотворительные боксы (это удачный способ начать 2023 год с хорошего дела!).

Постройте форт из одеял

Хватайте подушки, пледы и одеяла — время строить уютное убежище. Соорудите из них небольшую палатку, внутрь повесьте гирлянду — и готово! Можно включать любимые ромкомы или пересматривать «Гарри Поттера».

Создайте «какао-станцию»

Для этого нужно подготовить взбитые сливки, маршмеллоу, любимое печенье и шоколадки. В кастрюльке подогрейте какао или горячий шоколад (можно даже просто горячее молоко) и пригласите близких — пусть все сделают свою собственную версию напитка с уникальными топпингами.

Сварите ароматное попурри

Для новогоднего настроения возьмите классические ингредиенты: апельсины, розмарин, корицу, имбирь и кардамон. Сложите все в небольшую кастрюлю, добавьте воды и кипятите на низком огне. Не успеете оглянуться, как вся квартира пропитается ароматом праздника.

Загляните в архив

Поделитесь в соцсетях старым фото с новогоднего утренника в детском саду: время показать, какой прекрасной снежинкой или милым зайчиком вы были! Может, даже получится запустить флешмоб среди друзей.

Испеките печенье или пряники в подарок

Самодельные сладости — это всегда милый жест, который особенно приятен старшим родственникам. Так что хватайте имбирное тесто, шоколадные капли — и за дело!

Приготовьте новогодний обед другой страны

Идеальное время для того, чтобы продегустировать праздничные блюда из других культур. Даем подсказку: во Франции популярностью пользуется индейка с начинкой из каштанов, в Испании — каннелони с фаршем, а в Англии — йоркширский пудинг.

Удалите все ненужное

Фотографии показаний счетчиков на телефоне, списки продуктов в заметках и забитый кэш в мессенджерах явно не пригодятся в новом году. Так что спокойно избавляйтесь от неактульной информации и освобождайте место для новых впечатлений.

Напишите письмо в будущее

На бумаге или на специальном сайте, рассылающем письма в будущее, расскажите о своих приключениях в 2022 году. Поделитесь самыми красивыми и яркими моментами, чтобы в начале следующего года найти это послание из прошлого.

Возьмитесь за рукоделие

Отличный момент закончить старую вышивку или вязание! И научиться чему-то новому: варить ароматические свечи, лепить тарелки из полимерной глины или раскрашивать картины по номерам.

Поздравьте самых близких и дальних

Мы подготовили лучшие стихи и пожелания для всех-всех-всех: мам, пап, коллег и подруг.

Истории,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители