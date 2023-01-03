15 идей, чем заняться на новогодних праздниках дома

Не обязательно выбираться на мороз, чтобы провести праздничные дни весело! Собрали 15 идей домашнего новогоднего досуга на любой вкус.

Фото: Super.ru Super.ru

Запланируйте зимнюю фотосессию

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Скорее всего, елка и дождик все еще на месте, поэтому организовать домашнюю фотосъемку на составит труда — красивый фон уже есть. Вместо штатива используйте стопку книг, а вместо фотоаппарата — свой телефон. Бонусные баллы к настроению за новогодние наряды и блестящие вещи в кадре!

Изобретите собственный рецепт глинтвейна

В базе классического напитка — вино и специи, но мы предлагаем создать свою версию. Экспериментируйте с сухофруктами и ягодами, добавьте горошек черного перца для остроты или щепотку соли для пикантности. Главное — не забыть записать финальный рецепт.

Подведите итоги года

Запишите все достижения, радостные и грустные события и похвалите себя за стойкость! Сразу после можно приступить к постановке целей на 2023 год или создать целую доску желаний.

Устройте завтрак на ужин

Исключительно праздничная традиция! Приготовьте на ужин те блюда, которыми любите завтракать: кружевные блинчики или панкейки, кофе со взбитыми сливками, хрустящие хлопья с молоком или даже горячие бутерброды с сыром и колбаской.

Разберите старые вещи

Новый год стоит начинать с избавления от ненужного груза, в том числе одежды, игрушек и разных мелочей. Что-то из этого точно сможет порадовать друзей и родственников, что-то отправится в благотворительные боксы (это удачный способ начать 2023 год с хорошего дела!).

Постройте форт из одеял

Хватайте подушки, пледы и одеяла — время строить уютное убежище. Соорудите из них небольшую палатку, внутрь повесьте гирлянду — и готово! Можно включать любимые ромкомы или пересматривать «Гарри Поттера».

Создайте «какао-станцию»

Для этого нужно подготовить взбитые сливки, маршмеллоу, любимое печенье и шоколадки. В кастрюльке подогрейте какао или горячий шоколад (можно даже просто горячее молоко) и пригласите близких — пусть все сделают свою собственную версию напитка с уникальными топпингами.

Сварите ароматное попурри

Для новогоднего настроения возьмите классические ингредиенты: апельсины, розмарин, корицу, имбирь и кардамон. Сложите все в небольшую кастрюлю, добавьте воды и кипятите на низком огне. Не успеете оглянуться, как вся квартира пропитается ароматом праздника.

Загляните в архив

Поделитесь в соцсетях старым фото с новогоднего утренника в детском саду: время показать, какой прекрасной снежинкой или милым зайчиком вы были! Может, даже получится запустить флешмоб среди друзей.

Испеките печенье или пряники в подарок

Самодельные сладости — это всегда милый жест, который особенно приятен старшим родственникам. Так что хватайте имбирное тесто, шоколадные капли — и за дело!

Приготовьте новогодний обед другой страны

Идеальное время для того, чтобы продегустировать праздничные блюда из других культур. Даем подсказку: во Франции популярностью пользуется индейка с начинкой из каштанов, в Испании — каннелони с фаршем, а в Англии — йоркширский пудинг.

Удалите все ненужное

Фотографии показаний счетчиков на телефоне, списки продуктов в заметках и забитый кэш в мессенджерах явно не пригодятся в новом году. Так что спокойно избавляйтесь от неактульной информации и освобождайте место для новых впечатлений.

Напишите письмо в будущее

На бумаге или на специальном сайте, рассылающем письма в будущее, расскажите о своих приключениях в 2022 году. Поделитесь самыми красивыми и яркими моментами, чтобы в начале следующего года найти это послание из прошлого.

Возьмитесь за рукоделие

Отличный момент закончить старую вышивку или вязание! И научиться чему-то новому: варить ароматические свечи, лепить тарелки из полимерной глины или раскрашивать картины по номерам.

Поздравьте самых близких и дальних