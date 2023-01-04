Как менялась мода на елочные игрушки

Ростовская область, 4 января 2023. DON24.RU. Традиция украшать елки в Россию пришла из Германии. Для немцев ель была символом вечной жизни – елки они начали украшать в начале XVI века.

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Первые украшения были исключительно съедобные, в основном это были яблоки. Елочные шары стали делать в немецком городе Лауше, в 1848 году. По легенде, один мастер, чтобы порадовать своих детей, выдул из стекла яблоки. Игрушки получились настолько красивые, что о них пошла молва. И вскоре уже жители всей Германии стали заказывать себе стеклянные украшения на Рождество.

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В России традиция украшения новогодней елки появилась только в начале XIX века. Великий князь Николай Павлович женился на прусской принцессе Шарлотте. Принцесса убедила двор принять обычай украшать новогодний стол букетиками из еловых веток. В 1819 году Николай Павлович по настоянию супруги впервые поставил в Аничковом дворце новогоднюю елку.

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Елка в то время ставилась только на один день перед Рождеством. Это был праздник для людей состоятельных, потому что не каждый мог позволить себе купить игрушки, они были очень дорогие и продавались в лавках для изящных вещиц.

Во время Первой мировой войны устанавливать новогоднюю елку было запрещено: традиция связывалась с немецкой культурой. Поэтому, учитывая политическую ситуацию, обычай устанавливать елку на время утратил свою актуальность. После революции запрет отменили. Первую общественную елку при советской власти устроили в Михайловском артиллерийском училище 31 декабря 1917 года в Петербурге.

Сегодня в магазинах можно найти игрушки на любой вкус. Но, к сожалению, мало у кого дома остались старинные украшения. А ведь именно по ним можно проследить историю страны, говорит заведующая отделом «Юность» Центральной городской библиотеки Новочеркасска Лариса Шмойлова. Ежегодно в течение последних 10 лет перед новым годом в ЦГБ проходит выставка «Музей елочной игрушки».

«Самые старые у нас игрушки 30-х годов прошлого века. Каждая игрушка – это история нашей страны, история каждой семьи.Сейчас уже более 600 экспонатов мы собрали. Самые ценные – довоенные 1937–1940 гг., их принесла наша постоянная читательница Захарина Юзефа, она полячка. Это игрушки ее детства: Чук и Гек, колхозница. Промышленного производства игрушек в России не было вплоть до 50-х годов XX века, когда появилась первая фабрика елочных игрушек в Клину (Московская область). Вот этот период у нас представлен: это игрушки из папье-маше и воска, например куколки, слоник, попугай, подставки под елку. Так, например, Сталин любил цирк, и поэтому в советское время было много игрушек цирковой тематики», – рассказала она.

В годы Великой Отечественной войны производство елочных игрушек не прекращалось. Правда, осуществлялось оно уже не в таких количествах, поэтому для украшения в ход шло все, что было под рукой.

«Игрушки делали из ваты, из картона, из проволоки. Конечно же, была представлена тема военная – санитарки, партизаны и т. д. Новый год, несмотря на войну, отмечали, и наряжали елки чем придется, чтобы поднять боевой дух. А вот после ВОВ начался расцвет игрушек. Появились первые игрушки на прищепках. Так, к юбилею А.С. Пушкина в 1949 году была выпущена коллекция, посвященная его сказкам», – добавила эксперт.

Массово елочные игрушки начали выпускать во времена правления Хрущева. Изделия стали доступнее, но притом более однообразными – в процессе изготовления производители упрощали дизайн, делая ставку на количество, а не на качество. Хрущев был озабочен развитием в стране сельского хозяйства, поэтому стали появляться игрушки-овощи: кукуруза, помидоры, огурцы и даже колосья пшеницы.

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Игрушки 1960-х были посвящены первому полету человека в космос: космические корабли и миниатюрные космонавты. В 1980-е годы стал очень популярен «дождик» из цветной фольги и разноцветная мишура.