Что почитать на каникулах

Празднование Нового года отгремело, впереди ещё много выходных дней. Самое время завернуться в плед и отправиться в выдуманные миры книг. Собрали для вас самые тёплые, уютные и захватывающие истории, чтобы каникулы точно запомнились.

Фото: ГлагоL ГлагоL

"Запахи чужих домов"

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Представьте мир, в котором бывают только холодные зимы. Где лето — вечный полярный день, а сцена — рыбацкая лодка. Это Аляска. Дикая, суровая и местами опасная. Четыре подростка взрослеют на фоне магической природы и борются с несправедливостью мира. Они выступают против тирании взрослых, пытаясь спасти друг друга. У каждого есть воспоминание — запах родителей, чужого дома, любви или предательства. Эта многогранная история о взрослении собрала много премий и десятки тысяч поклонников. Нью-Йоркская публичная библиотека включила роман в число 50 лучших книг для подростков.

"Гипотеза любви"

Учёба в аспирантуре Стэнфорда даётся Оливии нелегко: стипендия маленькая, работы много, вдобавок комплекс самозванца не даёт покоя. А тут ещё в попытках убедить друзей, что с личной жизнью у неё всё в порядке, она целует первого попавшегося мужчину. И вот уже весь факультет говорит о романе Оливии и доктора Карлсена, а пара договаривается поддерживать фейковые отношения.

Оливия в ужасе: доктор Карлсен — такой отвратительный, заносчивый тип, гроза всего факультета… Или он может быть и другим? Оливия пока не понимает, чем обернётся эта неожиданная новая дружба, но знает наверняка: как и всегда в ёе жизни, всё точно пойдет не по плану.

"Вы найдете это в библиотеке"

Герои этой книги приходят в библиотеку с определённым запросом на чтение, а уходят с тем, что совсем не собирались брать. В библиотеке работает Саюри Комати. Она всем задаёт простой вопрос: «Вы что-то искали?» Помимо нужной литературы загадочная библиотекарь советует неожиданную книгу — детскую, гид по садоводству, атлас по естествознанию… Для каждого из пяти героев эта встреча станет поворотным моментом — они откроют в книге, а затем и в себе нечто такое, что изменит их отношение к жизни.

Роман стал бестселлером в Японии. Эта трогательная история показывает, как всего одна книга может добавить жизни смысла и красок.

"Служба доставки книг"

Каждый день Карл Кольхофф, пожилой продавец из книжного магазина, относит книги покупателям на дом. Это особенные покупатели, для которых Карл выбирает особенные книги. Но однажды к нему присоединяется своенравная маленькая девочка, которая нарушает ритуал и буквально врывается в жизнь Карла и его покупателей.

Необыкновенная история о дружбе и взаимопонимании, о книгах, книгоходцах и путях, по которым водит нас жизнь.

"Тот момент"

Финну — десять. Каз — почти шестьдесят. Однажды им не повезло оказаться на месте преступления. Но повезло встретить друг друга и пережить момент, который разделил их историю на до и после. На колкие насмешки и дружескую поддержку. На фальшь и искренность. Отчаяние и проблеск света.

Это роман о любви, сопереживании и дружбе. Автор Линда Грин рассказала историю глазами ребёнка. «Нередко невинность и простота, с которой они видят вещи, помогают пролить свет на сложные проблемы», — пишет она.

"Гранд-отель «Европа»"

Насыщенное сюжетными линиями и подтекстами повествование напоминает лабиринт, по которому блуждают обитатели гранд-отеля «Европа» в надежде отыскать путь к решению мировых проблем. Роман сочетает в себе комедию нравов с тревел-журналистикой, политическими и культурными комментариями и размышлениями о европейской идентичности.

Венеция, Генуя и Амстердам, Пакистан, Скопье и Абу-Даби, глобализация, чувственная история настоящей любви, загадка последней картины Караваджо и мысли на тему современного искусства — автор приглашает читателя поразмышлять о европейской истории, искусстве, а также проникнуться раздумьями о месте старого континента в современном мире.

"Наше худшее Рождество"

Гейл Митчелл — жёсткая, властная бизнесвумен. Оказавшись в шаге от смерти, Гейл просит позвонить… старшей дочери. Её помощники в шоке: они даже не знали, что у босса есть дети. Саманта и Элла соглашаются провести Рождество с матерью, с которой они не виделись пять лет. Как пройдёт семейный праздник? Смогут ли дочери простить мать, у которой работа всегда была на первом месте? Будет ли Гейл скучать по деловой жизни?

Это нежная семейная история, действие которой разворачивается в шотландской глуши в Рождество.

"Однажды темной зимней ночью"

Тёмные зимние вечера — время собираться вместе и при свете свечей рассказывать жуткие истории о призраках, привидениях и других мистических существах.