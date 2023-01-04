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17 минут назад

Кошка Тейлор Свифт заработала почти $100 миллионов

Inc-News

Кошка Тейлор Свифт заработала почти $100 миллионов. Домашнее животное 33-летней певицы является настоящей звездой шоу-бизнеса, снимаясь в музыкальных клипах и рекламе.

Кошка Тейлор Свифт заработала почти $100 миллионов
Фото: Inc-NewsInc-News

Кошка Тейлор Свифт стоит ошеломляющие $97 миллионов. По информации The Ultimate Pet Rich List, автор альбома «Midnights» владеет шотландской вислоухой по кличке Оливия Бенсон, которая является третьей в рейтинге самых богатых домашних животных мира.

«С колоссальным состоянием в $97 миллионов Оливия добилась успеха, являясь инфлюэнсером за пределами соцсетей», - отмечается на сайте.

Шотландская вислоухая заработала целое состояние, снявшись вместе с владелицей в нескольких музыкальных клипах, создав собственную линию товаров и появившись в ролях-камео в таких рекламных видеороликах, как Diet Coke и Ned Sneakers.

В 2014-м Оливия впервые появилась в клипе Свифт на песню «Blank Space» из альбома «1989», а затем, опять же, вместе с певицей в рекламе телекоммуникационной компании AT&T. Имя кошка получила в честь героини популярного сериала «Закон и порядок. Специальный корпус» (с 1999), которую сыграла Маришка Харгитей.

Истории,AT&T,
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