Кошка Тейлор Свифт заработала почти $100 миллионов. Домашнее животное 33-летней певицы является настоящей звездой шоу-бизнеса, снимаясь в музыкальных клипах и рекламе.

Фото: Inc-News Inc-News

Кошка Тейлор Свифт стоит ошеломляющие $97 миллионов. По информации The Ultimate Pet Rich List, автор альбома «Midnights» владеет шотландской вислоухой по кличке Оливия Бенсон, которая является третьей в рейтинге самых богатых домашних животных мира.

«С колоссальным состоянием в $97 миллионов Оливия добилась успеха, являясь инфлюэнсером за пределами соцсетей», - отмечается на сайте.

Шотландская вислоухая заработала целое состояние, снявшись вместе с владелицей в нескольких музыкальных клипах, создав собственную линию товаров и появившись в ролях-камео в таких рекламных видеороликах, как Diet Coke и Ned Sneakers.