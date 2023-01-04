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1 час назад

Почему жителям Дании так тяжело даётся отказ от мяса: научное объяснение

Ferra.ru

Сиссе Фагт из Национального института пищевых продуктов Технического университета Дании изучила пищевые привычки датчан и объяснила, почему в Дании люди с трудом ограничивают себя в употреблении мяса.

Почему жителям Дании так тяжело даётся отказ от мяса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вообще жители Дании довольно консервативны в плане питания. Датская кухня в основном состоит из картошки, мяса, молочных продуктов.

Успешнее всего меняют свои пищевые привычки при этом молодые люди, женщины и жители городов. И касается это в том числе рациона без мяса. Мужчины при этом едят почти в два раза больше мясных продуктов по сравнению с женщинами.

Научные исследования демонстрируют, что перейти на растительную пищу будет проще, если не заявлять об этом прямо, а просто готовить блюда без мяса. Однако большинству людей, конечно, тяжело заменять мясо, например, бобовыми. К тому же эти продукты не особо часто используются в традиционной датской кухне.

Помимо этого, при использовании в рационе бобовых важно уметь выбирать нужные специи. А датчане в этом плане не особо изобретательны.

В целом люди во всём мире едят чересчур много мяса. Но некоторым странам проще отказываться от его употребления: например, Франции, Испании, Италии, где готовят овощные блюда по-другому. А в балканских странах и в Южной Европе бобовые - это вообще часть традиционной кухни.

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