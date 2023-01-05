«Иди в баню!»: в каких случаях туда посылали русские

Казалось бы, баня – что может быть обыденнее? Испокон веков жители нашей страны регулярно посещают это место: парятся, моются, общаются с друзьями. Но далеко не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь баня – это не только отдельное строение для водных процедур, здесь в старину проводили магические ритуалы, совершали жертвоприношения духам, даже казнили людей. Рождение человека, вступление в брак и похоронные ритуалы – все это напрямую связано с баней.

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Языческое святилище

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Для язычников любое место, в котором сходятся все четыре природные стихии – огонь, вода, земля и воздух – является особенным. Издревле на Руси бани исполняли роль семейных святилищ, их почитали как место, где мир живых (явь) встречается с миром мертвых (навь). Считалось, что здесь обитают духи покойных предков.

Далеко не случайно сказочная Баба Яга должна добра молодца сначала выпарить в бане, а уж потом расспрашивать. Ведь именно через ритуальное омовение совершается переход человека из яви в навь.

Исследователь старинных традиций Андрей Дачник в своей книге «Баня. Очерки этнографии и медицины», которая была издана в 2015 году в Санкт-Петербурге, написал о том, что после принятия христианства на Руси в домах людей прочно обосновались иконы, а роль средоточия языческих сил стала играть именно баня. Постепенно люди начали воспринимать это отдельно стоящее здание, как место обитания чертей и совершения колдовских ритуалов.

Поэтому с баней связано много обрядовых запретов, среди них: Нельзя мыться одному, кто так делает – тот колдун или ведьма.

Перед входом в баню нужно перекреститься, в самой бане креститься нельзя.

В баню иконы не вносят.

Нельзя мыться в бане во время православных праздников, это лучше сделать накануне.

Банную утварь (тазики, ковши, кочерги и т.п.) никогда не приносят в избу.

Запрещено строить дом на месте бани.

Нельзя мыться в банях по ночам.

Даже выражение «Пошел в баню!» означает предложение человеку очистить свои помыслы от всякой скверны, что и делается в языческом святилище.

Согласно поверьям древних славян, в бане можно было обрести магические способности, если пойти туда в полночь и громко отречься от Бога, сняв с себя православный крест.

Кто такой банник?

Язычники всегда одухотворяли не только свои дома, но и другие строения. Если в доме жил домовой, в овине – овинник, то в бане – банник. Иногда его еще называли «дедушка», что связано с почитанием культа предков. Так что банник мог быть и духом места, и кем-то из уважаемых пращуров конкретной семьи.

Поскольку физическое и духовное очищение в народном сознании неразрывны, в банях проводились ритуалы, направленные на освобождение людей от различного негатива, проблем, долгов, порчи и сглаза. Перед началом колдовства знахарь или ведьма обязательно просили помочь духа этого места.

Иногда баню топили, но никто в ней не мылся. Так делали во время языческих праздников, чтобы угодить баннику. Для него специально оставляли воду в шайке и веник.

Как правило, русские крестьяне побаивались духов, обитающих в бане. Ведь обиженный неуважением банник мог и убить человека, согласно поверьям. А некая баба-обдериха, вообще, была способна ободрать с живого человека всю кожу, если тот оставался в бане один и засыпал. Так люди объясняли многочисленные несчастные случаи, происходившие в этом месте.

Отравления угарным газом

Сейчас в России бани топят по-белому. В XVII – XVIII веках эти помещения в массовом порядке стали оборудовать специальными трубами, через которые выходит дым. А более тысячи лет до этого бани топили по-черному. Дым просто валил из всех щелей этих бревенчатых строений с каменными очагами, а стены и потолок были сильно закопчены.

Согласно нормам безопасности, такую баню необходимо часто проветривать, открывая дверь. Но многие люди слишком дорожили теплом, пренебрегали правилами. В результате, в банях образовывалась атмосфера с низким содержанием кислорода, а угарный газ в сочетании с высокой температурой и влажностью мог запросто привести к летальному исходу. В группе риска находились люди с заболеваниями легких и сердечнососудистой системы.

Характерный признак отравления угарным газом – румяная, порозовевшая кожа. Крестьяне считали, что это сердитый банник запарил несчастных до смерти. Если учесть, что в современных финских саунах ежегодно умирают около 50-60 человек, то можно предположить, как много несчастных случаев происходило на Руси.

Иногда сочетание угарного газа и теплового шока не приводило к летальному исходу, а вызывало у людей галлюцинации. Тогда они и видели в банях чертей, волосатых баб-обдерих, всякую другую нечисть. Порой в печах-каменках намеренно сжигали галлюциногенные травы (например, белену), чтобы войти в измененное состояние сознания. Этим приемом пользовались знахари.

Рождение ребенка

Русские крестьянки традиционно рожали в бане, ведь именно это место было вратами из нави в явь. Новорожденного и его мать необходимо было очистить от влияния потусторонних сил, и занималась этим бабка-повитуха, заговаривавшая воду.

После рождения ребенка и чтения над ним особых молитв, малыша относили в дом, а его мать должна была пожить в бане еще какое-то время: от трех дней до недели. Этим она отдавала должное духам предков. Люди верили, что они хорошо относятся к процессу родов, радуются этому событию.

Целью обрядов, проводившихся над женщиной в бане, было появление на свет здорового малыша, который бы рос крепким и спокойным.

А если новорожденный умирал, что случалось довольно часто, или у него обнаруживались увечья, дефекты в развитии, то все эти несчастья объяснялись действиями рассерженного банника. Люди говорили, что роженица или бабка-повитуха чем-то прогневили нечистую силу или не были внимательны к ребенку, вот банник их и наказал.

Иногда крестьянки сами могли задушить нежеланного ребенка, свалив все на чертей. В бане некоторые женщины избавлялись от беременности, искусственно вызывая преждевременные роды.

Казни и убийства

Как известно из «Повести временных лет», памятника древнерусской письменности начала XII века, легендарная княгиня Ольга (около 920-969 гг.) поочередно казнила две группы послов. Они были представителями племени древлян, прибывшими сватать ее за своего правителя, которого звали Мал. Было это уже после гибели ее супруга – князя Игоря Рюриковича.

Первое посольство древлян было похоронено заживо, а второе – сожжено в бане. Традиция использовать это строение для казни неугодных существовала на Руси издревле. Данное место было очень удобным для убийства: достаточно лишь натопить печь пожарче, а снаружи дверь припереть чем-нибудь тяжелым.

Даже в XVIII веке историки зафиксировали случаи казни людей в банях. Подобными действиями «прославился» первый иркутский губернатор Карл Львович фон Фрауендорф (около 1710-1767 гг.). Этот царский чиновник, как написал о нем военный инженер и этнограф Иван Григорьевич Андреев, в 1762 году «… многие жестокости причиня разным честным людям и запытав одного солдата в присутствии своем в жарко натопленной бане».

Поскольку люди не только появлялись на свет и готовились к свадьбе в банях, но и уходили в мир иной через это мистическое помещение, оно прочно ассоциировалось у русских со смертью. Иногда старого или больного человека парили в бане и оставляли там умирать, предварительно разобрав часть крыши, чтобы душе было легче отправиться на небеса. Случалось, что после убийства покойного хоронили тут же, ведь зимой другая земля была промерзлой, и выкопать в ней могилу очень трудно.

Жертвоприношения

Перед строительством новой бани нужно было принести ритуальную жертву духам. Как правило, с этой целью убивали черную курицу или петуха, которого зарывали в землю под порогом будущего помещения.

Иногда в качестве жертвы выступала другая живность: ворона, кошка, небольшая собака. Бывало, что их живьем закапывали, чтобы получить большую поддержку со стороны духов, которые должны помогать строителям и одобрить возведение бани в потустороннем мире.

Правда, некоторые язычники на этом не останавливались. Порой при раскопках на месте старых, развалившихся бань находятся человеческие кости. Это могли быть как похороненные здесь родственники, так и случайные гости, которых по обычаю полагалось напоить, накормить, в бане выпарить. Убийство таких посторонних людей в банях тоже исполняло роль жертвоприношения духам.