В сеть утекли отрывки из скандальных мемуаров принца Гарри

Отрывки мемуаров принца Гарри вызвали скандал еще до официального выхода книги. История о потасовке с принцем Уильямом бросила тень на королевскую семью, а утверждение принца, что он убил 25 человек во время службы в Афганистане, привлекли внимание «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Все это стало главной темой британских таблоидов последних дней и вызвало шквал критики в адрес принца Гарри и Букингемского дворца.
Мемуары принца Гарри, герцога Сассекского, под названием Spare («Запасной») должны выйти 10 января, однако отрывки утекли в сеть до официального начала продаж. Один из экземпляров книги попал в распоряжение издания The Guardian, также ряд журналистов западных СМИ ознакомились с испаноязычной версией мемуаров, по ошибке появившейся в магазинах раньше времени.
2 января телеканал ITV показал отрывки интервью, которое принц Гарри дал в рамках пиар-кампании книги. В нем он признался, что очень хотел бы «вернуть» отца, короля Карла III, и брата, принца Уильяма. Этому, по его словам, мешает то, что родственники поставили интересы монархии выше нормальных семейных отношений. Герцог Сассекский добавил, что королевская семья продемонстрировала «абсолютное отсутствие» желания помириться с ним и его супругой Меган Маркл. ITV намерен показать интервью принца полностью 8 января, перед публикацией его мемуаров.
Книга выйдет спустя месяц после разоблачительного документального сериала Netflix, в котором принц Гарри и Меган Маркл выдвинули ряд обвинений в адрес королевской семьи. Главным злодеем в сериале была выставлена британская желтая пресса, из-за травли в которой, как утверждается, Меган Маркл задумалась о самоубийстве.
По мнению Гарри, такая ситуация полностью устраивала Букингемский дворец: пресса полностью сосредоточилась на «проблемной» паре и меньше писала о других членах королевской семьи — в частности, о принце Эндрю, заподозренном в педофилии. На их фоне будущий наследник престола принц Уильям смотрелся еще более выигрышно.
В отрывках мемуаров, имеющихся в распоряжении The Guardian, принц Гарри пишет о сложных отношениях с семьей. Объясняется название книги — «Запасной». Принц Гарри утверждает, что его называли этим словом с рождения. «Замечательно. Ты подарила мне наследника и запасного — моя работа сделана», — якобы сказал будущий король Карл III своей жене принцессе Диане, когда Гарри появился на свет.
Отношения с отцом у принца Гарри, как следует из мемуаров, сложились не слишком хорошо. Герцог Сассекский с горечью вспоминает, что отец даже не обнял его, когда сообщил о гибели матери в автокатастрофе. Ему, 12-летнему мальчику, пришлось всю ночь осознавать утрату в одиночестве. Затем, когда его отец возобновил отношения с Камиллой Паркер-Боулз, он вместе с братом умолял его не жениться на ней. Они боялись, что она станет для них злой мачехой словно из сказок. Отец не стал их слушать и поступил по-своему.
Отношения с братом тоже оказались не такими безоблачными, как пыталась представить пресса. В интервью с ITV принц Гарри назвал принца Уильяма «любимым братом и заклятым врагом» и признал, что они всю жизнь были соперниками. А во время учебы в Итоне старший брат и вовсе попросил младшего делать вид, что они незнакомы. Принц Гарри упоминал о напряженных отношениях между ними и в сериале, когда выяснилось, что офис принца Уильяма не просто не препятствует публикации компромата на принца Гарри и Меган Маркл, но и, возможно, сливает прессе инсайдерскую информацию о паре.
Конфликт идеального наследника престола принца Уильяма и бунтаря-запасного принца Гарри достиг пика в 2019 году. В книге сказано, что принц Уильям захотел поговорить с ним о «катастрофе в их отношениях» и проблемах с прессой. Однако когда брат приехал к Гарри в гости в Ноттингемкий коттедж на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне, он уже был на взводе и с порога начал говорить, что Меган Маркл грубая и «сложная». Принц Гарри немедленно попросил его остановиться и перестать употреблять слова, которыми оперирует желтая пресса, но Уильям его не слушал. В итоге мужчины начали кричать друг на друга, и у принца Гарри вырвалось, что брат никогда его не поймет, потому что он наследник, а не никому не нужный запасной.
После этого принц Уильям заявил, что хотел бы помочь принцу Гарри. «Ты серьезно? Помочь? Извини, ты вот это так называешь? Помощью?» — ответил брат. Это разъярило принца Уильяма, принц Гарри испугался его гнева и пошел на кухню налить брату воды, чтобы он успокоился. Однако это не помогло. Принц Уильям резко схватил младшего брата за воротник, порвав ему цепочку, и бросил на пол. Принц Гарри осознал, что произошло, когда осколки от разбитой собачьей миски впились ему в спину
После этого принц Гарри поднялся на ноги и велел брату убираться из его дома. Принц Уильям выглядел очень расстроенным и пристыженным, однако перед уходом кинул через плечо: «Тебе не нужно говорить об этом Меган». Брат поинтересовался, имеет ли он в виду их потасовку, на что получил ответ «Я не нападал на тебя, Гарольд». После этого принц Гарри позвонил своему терапевту и лишь через некоторое время признался во всем жене, когда она заметила царапины на его спине. По его словам, Меган не разозлилась и не удивилась. Ей просто стало очень грустно.
Конфликт между братьями стал одной из основных тем в британской прессе после того, как принц Гарри в апреле 2019 года переехал в Фрогмор-коттедж, покинув территорию Кенсингтонского дворца, где живет брат. Согласно мемуарам, их ссора сильно беспокоила отца. В апреле 2021 года, после похорон принца Филиппа, он встал между раскрасневшимися от ярости братьями и грустно сказал: «Пожалуйста, мальчики, не превращайте мои последние годы в страдание».
Помимо душещипательной истории о вражде с братом принц Гарри поведал о разных скандальных фактах из своей бурной биографии. Например, рассказал, как лишился девственности в 17 лет. Все случилось в не слишком романтичной обстановке: в поле за пабом. Партнерша была намного старше принца и, по его словам, обращалась с ним как с молодым жеребцом. «Все произошло быстро. Я забрался на нее, после этого она шлепнула меня по пятой точке и сказала уходить», — сказано в книге. Первый сексуальный опыт стал для принца Гарри крайне унизительным: он переживал, что их наверняка кто-то видел.
Тогда же, в 17 лет, он попробовал кокаин. Герцог Сассекский пишет, что не гордится этим фактом своей биографии. В тот период жизни ему было не слишком весело, и наркотики не сделали его счастливее
Принц Гарри уделил внимание и одному из самых вопиющих эпизодов своей биографии — посещению костюмированной вечеринки в костюме нациста. Ранее в сериале он называл это одной из самых главных ошибок в жизни. В книге же он упоминает, что заранее консультировался с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, в чем пойти на маскарад: в этом костюме или выбрать наряд пилота. Пара якобы очень смеялась и настояла на том, чтобы он пришел в образе нациста. После этого принц Гарри попал на передовицы всех таблоидов, и ему было очень стыдно.
В книге принц Гарри признался, что во время службы в Авганистане в 2012 году участвовал в вертолетной атаке на позиции «Талибана» в качестве стрелка. По его словам, судя по записи, сделанной видеокамерой на оружии, ему удалось убить по меньшей мере 25 человек. «Я не думал об этих 25, как о людях, — утверждает он. — Это были шахматные фигуры, снятые с доски. Плохие люди, которые уничтожены прежде, чем они убили хороших».
В ответ один из лидеров «Талибана» Анас Хаккани заявил, что убитые были не шахматными фигурами, а людьми с семьями, которые ждали их возвращения. В то же время он похвалил честность Гарри. «Среди убийц афганцев не у многих хватает вашей порядочности раскрыть свою совесть и признаться в своих военных преступлениях», — написал Хаккани в Twitter.
У бывших сослуживцев принца его откровения вызвали куда более негативную реакцию. The Guardian приводит слова анонимного британского десантника, усомнившегося в том, что число убитых в принципе можно узнать. «Не всегда понятно, кто убит, кто ранен», — объяснил он и добавил, что даже сама идея вести такой счет кажется ему постыдной. По мнению отставного полковника Ричарда Кемпа, руководившего британскими войсками в Афганистане, такие признания дают «Талибану» повод убить Гарри. Отставной полковник Тим Коллинз назвал книгу принца «трагической аферой», затеянной только ради денег.
Официально королевская семья не комментировала утверждения, сделанные в книге. Источник издания Daily Beast, близкий к королевской семье, рассказал, что принц Уильям глубоко уязвлен высказываниями брата. «Он чувствует себя полностью преданным и глубоко опечален всем, что случилось. Обратного пути после этого не будет», — утверждает он.
Писатель Кехинде Эндрюс сравнил скандал из-за книги с мыльной оперой. «На самом деле, это показывает, что монархия больше не нужна. Кого это вообще волнует, почему это публикуется на первых полосах», — недоумевает он. Бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II Дики Арбитер предположил, что воспоминания Гарри могут не соответствовать действительности, но Букингемский дворец вряд ли станет их опровергать.
По мнению королевского биографа Роберта Лейси, мелочные разоблачения принца больше говорят о нем самом, чем о его родственниках. Сходного мнения придерживается профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что из-за книги Гарри может пострадать репутация некоторых членов королевской семьи. «Это некая селекция внутри монаршей семьи», — объяснила она. При этом самой британской монархии ничего не грозит.