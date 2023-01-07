В сеть утекли отрывки из скандальных мемуаров принца Гарри

Отрывки мемуаров принца Гарри вызвали скандал еще до официального выхода книги. История о потасовке с принцем Уильямом бросила тень на королевскую семью, а утверждение принца, что он убил 25 человек во время службы в Афганистане, привлекли внимание «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Все это стало главной темой британских таблоидов последних дней и вызвало шквал критики в адрес принца Гарри и Букингемского дворца.

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Мемуары принца Гарри, герцога Сассекского, под названием Spare («Запасной») должны выйти 10 января, однако отрывки утекли в сеть до официального начала продаж. Один из экземпляров книги попал в распоряжение издания The Guardian, также ряд журналистов западных СМИ ознакомились с испаноязычной версией мемуаров, по ошибке появившейся в магазинах раньше времени.

Принц Гарри хотел бы помириться с родственниками

2 января телеканал ITV показал отрывки интервью, которое принц Гарри дал в рамках пиар-кампании книги. В нем он признался, что очень хотел бы «вернуть» отца, короля Карла III, и брата, принца Уильяма. Этому, по его словам, мешает то, что родственники поставили интересы монархии выше нормальных семейных отношений. Герцог Сассекский добавил, что королевская семья продемонстрировала «абсолютное отсутствие» желания помириться с ним и его супругой Меган Маркл. ITV намерен показать интервью принца полностью 8 января, перед публикацией его мемуаров.

Книга выйдет спустя месяц после разоблачительного документального сериала Netflix, в котором принц Гарри и Меган Маркл выдвинули ряд обвинений в адрес королевской семьи. Главным злодеем в сериале была выставлена британская желтая пресса, из-за травли в которой, как утверждается, Меган Маркл задумалась о самоубийстве.

По мнению Гарри, такая ситуация полностью устраивала Букингемский дворец: пресса полностью сосредоточилась на «проблемной» паре и меньше писала о других членах королевской семьи — в частности, о принце Эндрю, заподозренном в педофилии. На их фоне будущий наследник престола принц Уильям смотрелся еще более выигрышно.

Драка с братом и холодность отца

В отрывках мемуаров, имеющихся в распоряжении The Guardian, принц Гарри пишет о сложных отношениях с семьей. Объясняется название книги — «Запасной». Принц Гарри утверждает, что его называли этим словом с рождения. «Замечательно. Ты подарила мне наследника и запасного — моя работа сделана», — якобы сказал будущий король Карл III своей жене принцессе Диане, когда Гарри появился на свет.

Отношения с отцом у принца Гарри, как следует из мемуаров, сложились не слишком хорошо. Герцог Сассекский с горечью вспоминает, что отец даже не обнял его, когда сообщил о гибели матери в автокатастрофе. Ему, 12-летнему мальчику, пришлось всю ночь осознавать утрату в одиночестве. Затем, когда его отец возобновил отношения с Камиллой Паркер-Боулз, он вместе с братом умолял его не жениться на ней. Они боялись, что она станет для них злой мачехой словно из сказок. Отец не стал их слушать и поступил по-своему.

Отношения с братом тоже оказались не такими безоблачными, как пыталась представить пресса. В интервью с ITV принц Гарри назвал принца Уильяма «любимым братом и заклятым врагом» и признал, что они всю жизнь были соперниками. А во время учебы в Итоне старший брат и вовсе попросил младшего делать вид, что они незнакомы. Принц Гарри упоминал о напряженных отношениях между ними и в сериале, когда выяснилось, что офис принца Уильяма не просто не препятствует публикации компромата на принца Гарри и Меган Маркл, но и, возможно, сливает прессе инсайдерскую информацию о паре.

Конфликт идеального наследника престола принца Уильяма и бунтаря-запасного принца Гарри достиг пика в 2019 году. В книге сказано, что принц Уильям захотел поговорить с ним о «катастрофе в их отношениях» и проблемах с прессой. Однако когда брат приехал к Гарри в гости в Ноттингемкий коттедж на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне, он уже был на взводе и с порога начал говорить, что Меган Маркл грубая и «сложная». Принц Гарри немедленно попросил его остановиться и перестать употреблять слова, которыми оперирует желтая пресса, но Уильям его не слушал. В итоге мужчины начали кричать друг на друга, и у принца Гарри вырвалось, что брат никогда его не поймет, потому что он наследник, а не никому не нужный запасной.

После этого принц Уильям заявил, что хотел бы помочь принцу Гарри. «Ты серьезно? Помочь? Извини, ты вот это так называешь? Помощью?» — ответил брат. Это разъярило принца Уильяма, принц Гарри испугался его гнева и пошел на кухню налить брату воды, чтобы он успокоился. Однако это не помогло. Принц Уильям резко схватил младшего брата за воротник, порвав ему цепочку, и бросил на пол. Принц Гарри осознал, что произошло, когда осколки от разбитой собачьей миски впились ему в спину

После этого принц Гарри поднялся на ноги и велел брату убираться из его дома. Принц Уильям выглядел очень расстроенным и пристыженным, однако перед уходом кинул через плечо: «Тебе не нужно говорить об этом Меган». Брат поинтересовался, имеет ли он в виду их потасовку, на что получил ответ «Я не нападал на тебя, Гарольд». После этого принц Гарри позвонил своему терапевту и лишь через некоторое время признался во всем жене, когда она заметила царапины на его спине. По его словам, Меган не разозлилась и не удивилась. Ей просто стало очень грустно.

Конфликт между братьями стал одной из основных тем в британской прессе после того, как принц Гарри в апреле 2019 года переехал в Фрогмор-коттедж, покинув территорию Кенсингтонского дворца, где живет брат. Согласно мемуарам, их ссора сильно беспокоила отца. В апреле 2021 года, после похорон принца Филиппа, он встал между раскрасневшимися от ярости братьями и грустно сказал: «Пожалуйста, мальчики, не превращайте мои последние годы в страдание».

Секс, наркотики и костюм нациста

Помимо душещипательной истории о вражде с братом принц Гарри поведал о разных скандальных фактах из своей бурной биографии. Например, рассказал, как лишился девственности в 17 лет. Все случилось в не слишком романтичной обстановке: в поле за пабом. Партнерша была намного старше принца и, по его словам, обращалась с ним как с молодым жеребцом. «Все произошло быстро. Я забрался на нее, после этого она шлепнула меня по пятой точке и сказала уходить», — сказано в книге. Первый сексуальный опыт стал для принца Гарри крайне унизительным: он переживал, что их наверняка кто-то видел.

Тогда же, в 17 лет, он попробовал кокаин. Герцог Сассекский пишет, что не гордится этим фактом своей биографии. В тот период жизни ему было не слишком весело, и наркотики не сделали его счастливее

Принц Гарри уделил внимание и одному из самых вопиющих эпизодов своей биографии — посещению костюмированной вечеринки в костюме нациста. Ранее в сериале он называл это одной из самых главных ошибок в жизни. В книге же он упоминает, что заранее консультировался с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, в чем пойти на маскарад: в этом костюме или выбрать наряд пилота. Пара якобы очень смеялась и настояла на том, чтобы он пришел в образе нациста. После этого принц Гарри попал на передовицы всех таблоидов, и ему было очень стыдно.

Убийства во время службы в Афганистане

В книге принц Гарри признался, что во время службы в Авганистане в 2012 году участвовал в вертолетной атаке на позиции «Талибана» в качестве стрелка. По его словам, судя по записи, сделанной видеокамерой на оружии, ему удалось убить по меньшей мере 25 человек. «Я не думал об этих 25, как о людях, — утверждает он. — Это были шахматные фигуры, снятые с доски. Плохие люди, которые уничтожены прежде, чем они убили хороших».

В ответ один из лидеров «Талибана» Анас Хаккани заявил, что убитые были не шахматными фигурами, а людьми с семьями, которые ждали их возвращения. В то же время он похвалил честность Гарри. «Среди убийц афганцев не у многих хватает вашей порядочности раскрыть свою совесть и признаться в своих военных преступлениях», — написал Хаккани в Twitter.

У бывших сослуживцев принца его откровения вызвали куда более негативную реакцию. The Guardian приводит слова анонимного британского десантника, усомнившегося в том, что число убитых в принципе можно узнать. «Не всегда понятно, кто убит, кто ранен», — объяснил он и добавил, что даже сама идея вести такой счет кажется ему постыдной. По мнению отставного полковника Ричарда Кемпа, руководившего британскими войсками в Афганистане, такие признания дают «Талибану» повод убить Гарри. Отставной полковник Тим Коллинз назвал книгу принца «трагической аферой», затеянной только ради денег.

Реакция экспертов и членов королевской семьи

Официально королевская семья не комментировала утверждения, сделанные в книге. Источник издания Daily Beast, близкий к королевской семье, рассказал, что принц Уильям глубоко уязвлен высказываниями брата. «Он чувствует себя полностью преданным и глубоко опечален всем, что случилось. Обратного пути после этого не будет», — утверждает он.

Писатель Кехинде Эндрюс сравнил скандал из-за книги с мыльной оперой. «На самом деле, это показывает, что монархия больше не нужна. Кого это вообще волнует, почему это публикуется на первых полосах», — недоумевает он. Бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II Дики Арбитер предположил, что воспоминания Гарри могут не соответствовать действительности, но Букингемский дворец вряд ли станет их опровергать.