Как крысы заставляют рыб вести себя менее агрессивно

Ученые впервые обнаружили, что инвазивные (не “родные” для этих мест) крысы на тропических островах влияют на территориальное поведение рыб, которые проживают на окружающих острова коралловых рифах.
Новое исследование показывает, что присутствие инвазивных крыс на тропических островах вызывает изменения в территориальном поведении тропических рифовых рыб, которые "выращивают" водоросли на ветвях кораллов.
В исследовании сравнивались пять кишащих крысами и пять свободных от крыс островов на отдаленном островном архипелаге в Индийском океане. Крысы, которые во многих случаях попали на острова “зайцем” на кораблях в 1700-х годах.
Для справки: морские птицы улетают в океан, чтобы покормиться, и возвращаются на острова, где гнездятся. Затем морские птицы переносят питательные вещества через свой помет на острова, и многие из этих питательных веществ впоследствии попадают обратно в воду, оплодотворяя окружающие экосистемы коралловых рифов.
На островах с инвазивными крысами грызуны нападают и поедают мелких морских птиц и их яйца, сокращая их популяции до такой степени, что плотность морских птиц на зараженных крысами островах снижается в 720 раз.
Это приводит к уменьшению количества питательных веществ в морях, окружающих острова, зараженные крысами, в 251 раз меньше азота, поступающего на коралловые рифы вокруг этих островов, что снижает содержание питательных веществ в морских водорослях для травоядных рыб.
Вокруг островов с нетронутой популяцией морских птиц исследованные рыбы (Plectroglyphidodon lacrymatus) обычно агрессивно защищают свой небольшой участок рифа, чтобы защитить источник пищи - дерновые водоросли.
Но ученые заметили, что эти же рыбы, прилегающих к островам, кишащим крысами, гораздо чаще имели большие территории и в пять раз чаще вели себя менее агрессивно, чем те, кто жил на рифах, прилегающих к островам без крыс. Они имели более обширные территории, поскольку водорослевый дерн вокруг островов, зараженных крысами, был менее богат питательными веществами из-за отсутствия питательных веществ, получаемых от морских птиц.
Доктор Рейчел Ганн сказала: "Мы считаем, что присутствие крыс снижает питательную ценность дерна до такой степени, что за него почти не стоит бороться, что мы и наблюдаем в этих изменениях поведения".