Девушки гадали: история картины Карла Брюллова

Картина Карла Брюллова «Гадающая Светлана» вдохновлена балладой поэта Жуковского. Это единственная законченная работа художника на русскую национальную тему.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Не зная, кто написал эту вещь, трудно предположить авторство «великого Карла». Вместо характерного для его стиля праздника ярких красок, чуть пренебрежительно именуемого «брюлловской палитрой» — почти аскетическое торжество темно-коричневых тонов. Впрочем, все объяснимо. Ведь изображена не просто святочная забава, а таинство проникновения в потусторонний мир. И потому так напряжено лицо девушки, всматривающейся в зеркало в надежде увидеть образ будущего жениха. Сейчас решится, что ждет ее — счастье или страдания.

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Воспетая Жуковским Светлана гадала «в крещенский вечерок». Делать это можно было и в любой другой из двенадцати святочных дней, когда, как представлялось, слабеет связь между явью (миром людей) и навью (подземным обиталищем темных божеств). Начинаются Святки с Рождественского сочельника, с первой взошедшей на небо звезды, и заканчиваются с освящением крещенской воды в храмах. Раньше так и говорили: от звезды и до воды. Самостоятельно, без всяких гадалок, можно было получить ответ на любой вопрос. Например, каков будет урожай. Но легкомысленные девицы все как одна мечтали увидеть суженого. Гадали на чем придется: на бобах, лошадях, поленьях, валенках и петухах. Вслушивались в собачий ночной перебрех: хриплый лай сулил старого жениха, звонкий — молодого. Самым же верным и в то же время страшным считалось гадание с зеркалом — традиционным оккультным проводником в темный мир. Это действо вдохновило и таких записных романтиков, как Жуковский с Брюлловым.

«Гадающую Светлану» публика приняла благосклонно. Литератор Иван Дмитриев написал о «пригожей девушке в простонародной русской одежде». Позвольте усомниться. Взгляните хотя бы на обтянутый дорогим красным шелком кокошник, на золотую тесьму. А жемчуга, о! Вы можете представить себе такие на простой девушке? Другие детали еще интереснее. Все знали: чтобы договориться с нечистой силой, надо снять крестик и распустить волосы. Но коса Светланы туго заплетена, а на шее шнурок — значит, крестик на месте. Похоже, что Карл Павлович просто не знал всех мистических тонкостей обряда. Да и обо всей России великий русский художник имел не совсем полное представление. До 23 лет он, потомок обрусевших французских эмигрантов, не выезжал из Петербурга. А свою страну впервые увидел из окна кареты, увозившей его в пенсионерскую поездку в солнечную Италию.

Там он провел 13 лет. Названия его лучших картин говорят сами за себя: «Итальянское утро», «Итальянский полдень», «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя». В том же итальянском ряду шедевр, сделавший живописца знаменитостью, — «Последний день Помпеи». Сумасшедший успех этой картины предопределил возвращение Брюллов а в Россию. Заказчик, владелец уральских горнорудных заводов Анатолий Демидов, преподнес «Помпею» в дар императору Николаю I. А тот решил, что такой мастер должен работать дома, и велел Брюллову возвращаться в Санкт–Петербург преподавать в Императорской Академии художеств. Для живописца это была большая честь и гарантия безбедной жизни. Только Карл Павлович отчего-то вдруг захандрил и, кажется, даже начал попивать. Внезапно рванул в экспедицию на Ионические острова... Но Николай повторил свое строгое предписание вернуться, и пришлось собирать вещи.

По дороге в Петербург художник остановился в Москве у Алексея Перовского (он же писатель Антоний Погорельский, автор сказки «Черная курица, или Подземные жители»). В доме Перовского Брюллов познакомился со святочными обрядами и написал «Гадание Светланы». Полгода прожил Брюллов в Москве, оттягивая возвращение в Северную столицу.

Коренной петербуржец, он нежно любил свой мглистый и холодный город. Но как далек Петербург от благословенной Италии, от ее вечно голубого неба! За время отсутствия Брюллова умерли его родители и младшие братья. А еще живописец не хотел зависеть даже от государя императора. «Брюллов сейчас от меня едет в П. Б. скрепя сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить», — писал Пушкин жене.

При первой же встрече император взял быка за рога, предложив Брюллову написать большую картину из русской истории: на переднем плане Иван Грозный с женой стоят на коленях перед образами, а в окне видно, как царские войска берут Казань. Сюжет художника не вдохновил, он попросил разрешения написать другую историческую картину — «Осаду Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году». Николай сухо согласился.

Брюллов старался. Поехал во Псков, что-то там добросовестно изучал и зарисовывал. Но дело не клеилось, композиция не выстраивалась. Восемь лет промучился Карл Павлович со своей «Осадой», да так и не завершил. В конце концов он сам стал называть свое огромное несчастливое детище «Досадой от Пскова». А «Гадание Светланы» осталось его единственной законченной работой на русскую национальную тему.

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