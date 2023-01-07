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2 часа назад

Священник-блогер назвал главные рождественские традиции

Мослента

Главные рождественские традиции назвал «Мосленте» блогер, священник, клирик московского храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном отец Николай Бабкин. Основной из них он назвал пение колядок — народных песен, прославляющих рождение Христа.

Священник-блогер назвал главные рождественские традиции
Фото: МослентаМослента

«Также в канун Рождества, то есть в Сочельник, православные верующие варят сочиво — специальную постную пищу. За день до праздника ничего не едят до первой звезды, а время проводят в ожидании рождения Христа», — сказал он.

Кроме того, установление ели в доме тоже является традицией, подчеркнул Бабкин. Он объяснил, что для верующих ель — напоминание о райском Древе жизни.

Посещение храма на Рождество священник также назвал традицией, при этом не только религиозной, но и семейной.

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