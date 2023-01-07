Любознательные дети: у всех ли животных есть пупки?

Есть ли у живорожденных ящериц пупок, а у живорожденных рептилий есть пуповина?

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У людей есть пупки, потому что до рождения мы связаны с нашими матерями через пуповину. Это трубка, которая доставляет питание нерожденному ребенку, известному как эмбрион, и удаляет отходы. Она проходит от плаценты — органа матери, который обеспечивает источник пищи и кислорода — к животику эмбриона. После рождения ребенок может получать питание, например, молоко, через рот, и пуповина больше не нужна. Пуповина сморщивается и отпадает через несколько недель. Таким образом, пупок — это, по сути, шрам от того места, где пуповина прикреплялась к животику ребенка.

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Люди относятся к группе животных, называемых млекопитающими, и детеныши других млекопитающих развиваются внутри матери таким же образом, получая питание из плаценты через пуповину. Но пупки у людей довольно большие, поэтому они заметны. Они также видны у крупных млекопитающих, таких как дельфины, орангутаны и киты. У более мелких млекопитающих, таких как кошки, собаки и мыши, они также есть, но шрамы не образуют больших отверстий и часто покрыты шерстью или мехом.

Однако дети других животных развиваются по-разному. Животных фактически разделяют на три группы в зависимости от того, как развиваются эмбрионы. Первый тип — тот, о котором мы уже говорили, — когда эмбрион развивается внутри матери и получает необходимые ему питание и кислород из плаценты. Второй тип – животные, откладывающие яйца. Эти животные, в том числе рептилии, птицы, амфибии и некоторые млекопитающие, не имеют плаценты, чтобы кормить своих детенышей. Так у них тоже есть пупок?

Животные, которые откладывают яйца

Животные, которые развиваются в яйцах, а не в матке, все равно нуждаются в пище. Но вместо того, чтобы получать это от матери, пища находится в яйце в особой области, известной как желточный мешок. Это желтый кусочек, который вы видите в середине жареного яйца. Не волнуйтесь, в яйцах, которые вы едите, нет детей — они неоплодотворенные, а это означает, что они никогда не разовьются в детей.

Эмбрионы в оплодотворенных яйцах не могут пить питательный желток через рот, точно так же, как человеческие эмбрионы не могут пить, пока не родятся. Вместо этого эмбрионы внутри яиц прикрепляются к желточному мешку через меньшую питательную трубку, называемую желточным стеблем, которая идет к животику эмбриона. Желточный стебель похож на пуповину, и он также высыхает после вылупления ребенка, так как в нем больше нет необходимости. Итак, да, у животных, вылупившихся из яиц, есть шрам на пупке, но обычно он настолько крошечный, что вам будет трудно его разглядеть.

Но как насчет рептилий, таких как ящерицы или змеи? У них нет плаценты, как у млекопитающих, но они часто не откладывают яйца. Они относятся к третьей группе животных.

Яйцеживородящие животные

У этих животных эмбрион развивается внутри яйца, но яйцо остается внутри матери. Этих животных называют яйцеживородящими. Иногда мать откладывает яйца непосредственно перед рождением детенышей, как это делает утконос, австралийское млекопитающее. Часто яйца вылупляются внутри матери, поэтому она рожает живорожденных малышей. Так рождаются некоторые акулы и скаты. Рептилии, такие как змеи или ящерицы, часто являются яйцеживородящими. Хотя они живорожденные, они не были привязаны к своей матери через пуповину. Вместо этого они получали питание через желточный мешок, через желточный стебель.