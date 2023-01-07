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2 часа назад

15% россиян не понравились подарки, полученные на Новый год

Свободные новостииещё 1

Каждый второй россиянин доволен полученными новогодними подарками, 35% «скорее удовлетворены» презентами, а15% признались, что подаренное имнепонравилось. Это следует изрезультатов опроса, проведенного сервисом попоиску работы SuperJob с 1 по 6 января среди 1,6 тысячи жителей РФ.

15% россиян не понравились подарки, полученные на Новый год
Фото: Свободные новостиСвободные новости

Среди подарков, которые пришлись подуше, восновном дорогостоящие девайсы игаджеты, ювелирные изделия, бытовая техника, косметика ипарфюмерия, выбранная позаказу принимающей стороны. Чаще всего недовольство высказывают те, кто получил дешевые сладости иноски. Причем мужчин, недовольных подарками оказалось вполтора раза больше, чем женщин (18 и12% соответственно).

Непонравившиеся подарки 38% опрошенных решили оставить себе внадежде, что они когда-нибудь пригодятся, 14% собираются передарить их, еще 9%— выбросить. 2% респондентов хотят вернуть ненужное дарителю.

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