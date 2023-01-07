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2 часа назад

Почему ленивцы такие медленные

Даша Краснова

Все знают, что ленивцы очень и очень медленные. Почему животное ведет такой расслабленный образ жизни, и как ленивцу не удается быть съеденным? Расскажет "Рамблер".

Почему ленивцы такие медленные
Фото: UnsplashUnsplash

Оказывается, замедленные движения ленивца — это результат его диеты. Ленивцы живут среди лиан лесов Центральной и Южной Америки и питаются листьями, плодами и почками деревьев. Такая пища практически не имеет жиров и белков, поэтому ленивцы существуют в режиме экономии энергии.

Только представьте, после пережевывания пищи может пройти месяц, прежде чем еда полностью переварится в желудке у ленивца. За день зверек проходит не более 38 метров в день. Примерно минута необходима ленивцу, чтобы сдвинуть лапу с места.

17 фактов о ленивцах

Несмотря на свою медлительность, ленивцы вынослив и прекрасно адаптировались к своему образу жизни. Например, крупные хищные птицы могут легко поднять их в воздух, но зеленоватый оттенок их шерсти помогает сливаться с листьями деревьев.

А еще ленивец может висеть на деревьях часами и не уставать. Так как зверьки живут высоко, крупные хищники добраться до них не могут. На землю ленивцы спускаются разве что сходить в туалет, однако происходит это всего раз в неделю. На земле главные враги ленивца — пумы и ягуары, которые только и поджидают их визита.

Кстати, когда конкистадоры впервые увидели ленивцев, то посчитали их воплощением смертного греха — праздности, так как животные двигались и реагировали на все события крайне медленно.

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