«Наша высота была черной от взрывов»

35 лет назад, в ночь на 8 января 1988 года, в Афганистане девятая парашютно-десантная рота вступила в бой с моджахедами на высоте 3234. 39 десантников боролись с противником, которого, по разным оценкам, было в 5-10 раз больше, — советские бойцы гибли и получали ранения, тратили последние патроны и использовали камни вместо гранат, но не сдались и выиграли эту схватку. Российский режиссер Федор Бондарчук снял о подвиге десантников знаменитый фильм «Девятая рота» — но картинка с экрана, как это часто бывает, во многом расходится с реальными событиями. Историю легендарного боя на высоте 3234 вспомнила «Лента.ру»

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

7 января 1988 года. 16:30, господствующая высота 3234 над дорогой в город Хост (зона афгано-пакистанской границы). На высоту опускается вечерний туман, и младший сержант девятой роты Вячеслав Александров внимательно всматривается в него. Он находится на стратегической точке, и опасности здесь можно ждать в любой момент.

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Внезапно из-за скал одна за одной появляются черные фигуры с автоматами — они начинают бежать к позициям десантников почти в полный рост. «Духи!» ("душманы"), — кричит Александров и кидается к станковому пулемету «Утес». Раздаются прицельные короткие очереди, и несколько черных фигур падают на землю.

Остальные прячутся за скалами и бьют по «Утесу» из автоматов. Так начался легендарный бой за высоту 3234, которому суждено было войти в историю Афганской войны.

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Для группировки советских войск и правительства демократической республики Афганистан (ДРА) на протяжении всей Афганской войны огромной проблемой был соседний Пакистан, откуда противники-моджахеды получали подкрепление, оружие и боеприпасы. А самым проблемным местом афгано-пакистанской границы был округ Хост с одноименным главным городом.

Незадолго до боя на высоте 3234 лидеры моджахедов создали в Хосте военную базу и укрепрайон Джавара, в переводе с афганского — «Волчья яма». Эта база, устроенная по всем правилам фортификационной науки, стала настоящим символом сопротивления войскам СССР.

Однако весной 1986 года казалось бы неприступное укрепление в Хосте пало в ходе советской операции, а уцелевшие моджахеды бежали в Пакистан. Военные, выполнившие задачу, оставили округ под контролем афганского правительства, но уже полгода спустя оно потеряло этот контроль, а верные ему силы оказались заперты в городе Хост.

Моджахеды хотели отделить округ Хост от ДРА и создать там независимое государство, которое затем могло бы войти в состав Пакистана

Ситуация обострялась тем, что в городе Хост, кроме военных, находилось множество гражданских лиц, а запасы продовольствия, медикаментов и горючего быстро заканчивались. Между тем моджахеды, занявшие все ближайшие к Хосту населенные пункты, устраивали постоянные перестрелки с запертыми в городе правительственными силами.

По воспоминаниям Бориса Громова, перед совместной с силами ДРА операцией, получившей кодовое название «Магистраль», советское командование провело тщательную разведку местности. В «Магистрали» участвовали около десяти тысяч человек. Среди них были два парашютно-десантных батальона из состава 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка.

Именно в его состав и входила девятая рота. Причем возглавлявший полк Валерий Востротин сам когда-то командовал девятой ротой и руководил многими ее операциями.

Десантники должны были защищать автомобильные колонны от обстрелов противников. 27 декабря 1987 года разведывательный взвод при поддержке девятой роты захватил высоту 3228. Вскоре после артподготовки была занята и соседняя высота 3234.

На занятых господствующих высотах, прилегавших к дороге, советские войска организовали сторожевые посты.

Уже к 30 декабря 1987 года основная задача по деблокаде Хоста была решена — колонны военных грузовиков стали снабжать город. Но командование не сомневалось: противник любой ценой попытается атаковать занятые высоты.

«Ветер был беспощаден и жгуч»

Высота 3234 находилась на 7-8 километров юго-западнее среднего участка дороги на Хост. Это была ключевая позиция, с которой магистраль просматривалась на многие километры. Достанься высота противнику — и военные колонны стали бы легкой мишенью.

Девятая рота под командованием старшего лейтенанта Сергея Ткачева стала обустраивать на высоте 3234 оборонительные позиции — десантники провели инженерные работы, подготовили огневые точки, заминировали подходы. Кроме того, подразделение было усилено расчетом крупнокалиберного пулемета «Утес».

В состав девятой роты в качестве корректировщика огня для артиллеристов также был командирован старший лейтенант Иван Бабенко. Всего на высоте 3234 находились пять офицеров и один прапорщик.

Сергей Ткачев непосредственно командовал девятой ротой. Виктор Гагарин с позывным Космонавт возглавлял 3-й разведывательный взвод, а вторым взводом командовал Сергей Рожков. Вопреки расхожему мнению, на высоте 3234 находилась не вся девятая рота, а 40 процентов ее личного состава — 39 десантников.

В фильме Федора Бондарчука десантники мучались от жары и жажды, а бой принимали под палящим солнцем. В реальности в дни легендарного боя стоял сильный холод. Его участники вспоминали: «неутихающий ветер был беспощаден и жгуч, как ледяная вода». От него не спасали даже теплые десантные куртки и валенки.

Между тем моджахеды на протяжении нескольких дней прощупывали позиции советских военных и постоянно обстреливали занятые ими высоты возле дороги на Хост.

«Искупить свою вину они могли только кровью»

Десантники девятой роты были людьми опытными — подразделение находилось в Афганистане с самых первых дней войны. Они принимали участие в самых рискованных операциях — в частности, в штурме дворца Амина — и были прекрасно подготовлены.

Моджахеды понимали: для быстрой победы над десантниками им были нужны напористые и профессиональные бойцы, а также серьезный численный перевес. Тогда для операции против девятой роты решили использовать диверсионно-истребительный отряд «Черные аисты». Его бойцы носили черную форму с черно-желто-красными нашивками.

Каждый «аист» был хорошо подготовлен, владел всеми видами стрелкового оружия и мог выступать одновременно в роли снайпера, минера и радиста. Причем в отряд входили не только афганские моджахеды, но и ветераны пакистанского спецназа — «Черных аистов» как подразделение сформировали именно спецслужбы Пакистана.

В его создании также участвовали выходцы из Саудовской Аравии и Иордании, поддерживавшие моджахедов. По некоторым данным, среди командиров «аистов» был и будущий «террорист номер один» Усама Бен Ладен, который в бою с девятой ротой получил ранение.

«Пулеметчик, что смертник»

7 января 1988 года в 16:30 высота 3234 подверглась неожиданному обстрелу реактивными и минометными снарядами: огонь велся из-за хребтов со стороны Пакистана. Виктор Гагарин отдал приказ своему взводу укрыться в безопасной зоне. Один из снарядов попал в сосну возле позиции корректировщика Ивана Бабенко — его осколками убило радиста Андрея Федотова.

Командир девятой роты Сергей Ткачев со своего пункта на пике высоты хорошо видел картину предстоящего боя, которая разворачивалась внизу. Он сразу же доложил в штаб о необычно сильном обстреле.

Получив донесение Ткачева, командир 345-го полка полковник Валерий Востротин понял, что с территории Пакистана прибыли вертолеты противника — вероятно, с десантом на борту. Между тем на Джадранский хребет уже опускался вечерний туман — Востротин знал, что в сумерках боевые вертолеты не смогут помочь бойцам девятой роты.

Тогда он связался с полковым резервом, приказал загрузить в боевые машины пехоты (БМП) боеприпасы и ждать сигнала для выхода на помощь десантникам, окопавшимся на высоте 3234.

В это время десант «Черных аистов» воспользовался непростреливаемым пространством за скальными выступами

Он смог подобраться к советским позициям на расстояние до 200 метров. В 16:30 «аисты» пошли в атаку, но младший сержант Вячеслав Александров заметил их и открыл огонь из станкового пулемета «Утес» (речь об этом шла в начале статьи). Так начался бой за высоту 3234.

«Дрожащей рукой я закрыл глаза друга»

Душманы сосредоточили весь огонь на пулемете «Утес», который не давал им идти в атаку.

По нему били с разных направлений — пули крошили кусты, деревья и камни вокруг младшего сержанта Александрова. Полчаса спустя он приказал бойцам своего расчета немедленно оставить позиции и отступить, а сам продолжил стрелять. «Духи» несколько раз поднимались в атаку, полагая, что им удалось убить Александрова — но всякий раз «Утес» начинал строчить снова. Лишь спустя 50 минут после начала боя огонь прекратился: выстрел из переносного гранатомета (по другим данным, из снайперской винтовки) стал для младшего сержанта смертельным.

В ходе первой атаки «аисты» потеряли 15 человек убитыми и 30 ранеными: им пришлось отступить. Но потеря «Утеса» осложняла положение девятой роты. Через некоторое время душманы вновь пошли в атаку, а потом снова и снова — патроны у десантников быстро заканчивались.

Под огнем противника им приходилось ползать по земле и искать патроны, выпавшие при зарядке магазинов, чтобы хоть как-то выстоять. Между тем почти сразу после начала боя командование направило на высоту 3234 разведывательную роту с двойным боезапасом. Изнемогая под его весом, разведчики бежали в гору, чтобы успеть на помощь к своим.

Около 17:30, пользуясь гибелью пулеметчика Александрова и ликвидацией пулемета «Утес», «аисты» пошли на прорыв позиций десантников на этом фланге. Тогда арткорректировщик Иван Бабенко связался со штабом и потребовал прямого контакта с начальником полковой артиллерии.

Бабенко решил вызвать артиллерийский удар прямо на позиции наступавшего противника. Он здорово рисковал — при малейшей ошибке артиллерия легко могла накрыть позиции десантников и уничтожить всю роту.

«Патроны — все»

В это время на другом фланге, который также штурмовали «Черные аисты», держал оборону пулеметчик Андрей Мельников. Он сражался с противником пять часов — до самой ночи, и в конце концов вынудил моджахедов отступить, забрав своих убитых и раненых.

По воспоминаниям корректировщика Ивана Бабенко, Мельников перед смертью успел сказать лишь «патроны — все». Позже санитар, осматривавший тело Мельникова, был шокирован тем, сколько ранений получил погибший.

По мнению медика, десантник должен был скончаться за пару часов до того, как оставил свою позицию. Сослуживцы вспоминали, что в том бою Мельникову как будто помогали высшие силы — на его позиции позже нашли три неразорвавшиеся гранаты. Если бы моджахеды смогли уничтожить пулеметчика и прорваться через его позицию, они зашли бы в тыл девятой роте и, скорее всего, быстро решили бы исход боя в свою пользу. После этого у десантников остался лишь один пулеметчик — Андрей Цветков, который занял позицию погибшего Мельникова.

Камни вместо гранат

После нескольких часов боя, ближе к ночи, у десантников появилась получасовая передышка. Они вспоминали, что душманы, которым оставался всего один бросок до советских позиций, начали коллективно молиться. Некоторые выкрикивали оскорбления, звучали фразы в духе «Иван, сдавайся — легко умрешь».

Позиция Николая Огнева находилась на левом фланге: там не было никакого оружия, кроме автоматов. В сгустившихся сумерках было плохо видно, где именно находится противник. Душманы, пользуясь этим, подходили все ближе и закидывали советских бойцов гранатами, получая их же в ответ.

По воспоминаниям Огнева, это был практически бой в слепую — стороны не видели друг друга и открывали огонь по автоматным вспышкам. В какой-то момент у младшего сержанта заклинило автомат, а его товарищ в этот момент перезаряжался. Моджахеды воспользовались этим и пошли на прорыв. Когда они оказались почти рядом с Огневым, тот наконец разобрался с автоматом и открыл по противникам шквальный огонь в упор — он перебил почти всех, но один из раненых душманов успел кинуть гранату.

Ближе к ночи у десантников практически закончились патроны и гранаты. В это время к ним выслали новое подкрепление, а рота разведчиков Алексея Смирнова, которая выдвинулась еще днем, около 23:00 прибыла к месту сражения со столь нужными боеприпасами. К тому моменту некоторые советские бойцы пошли на хитрость.

«Одни прикрывали, другие обстреливали»

Изменив тактику, «Черные аисты» стали обстреливать позиции девятой роты с дальних дистанций, надеясь прижать советских бойцов к земле и подойти к ним ближе.

Самыми страшными были последние две ночные атаки душманов. Озверевшие от потерь и отчаяния, «Черные аисты» бросались на позиции девятой роты с трех сторон. Моджахедов не останавливали даже минные заграждения: они подрывались один за одним, но продолжали наступление.

В какой-то момент расстояние между сражающимися на некоторых флангах сократилось до 10-15 метров. Большинство бойцов девятой роты к тому моменту были ранены, но все равно продолжали бой: одни беспрерывно заряжали автоматы, а другие стреляли. В конце концов боеприпасы, принесенные разведчиками, решили исход схватки в пользу десантников.

На рассвете в нарушение всех правил к высоте 3234 прибыли военные вертолеты, куда стали загружать раненых. На следующий день, 9 января, советский штурмовик Су-25 засек в ущелье душманов, которые пришли забирать то, что осталось от «Черных аистов». Вскоре по ним ударили из реактивных систем залпового огня «Ураган».

Густой черный дым, который несколько дней поднимался над ущельем, знаменовал собой фактическую ликвидацию диверсионно-истребительного отряда «Черные аисты», которой доставил немало проблем советским войскам в ходе Афганской войны

За этот бой Андрей Мельников и Вячеслав Александров посмертно получили звания Героев Советского Союза. Всех бойцов девятой роты, участвовавших в сражении, наградили орденами. Всего в подразделении из 39 человек погибли шесть бойцов, еще 28 получили ранения.