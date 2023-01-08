«Снежные бабы»: почему их лепили только русские

Скульптура из трех огромных снежков только у славян имеет женский род. В западных традициях ее зовут «снежным мужчиной» (snowmen). Существует миф о святом Франциске Ассизском, который первым стал лепить снеговиков.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Занимался он этим делом не от избытка свободного времени, а чтобы отогнать атаковавших его бесов. Франциск из снега лепил фигуры людей и звал их именами своих родных. С тех пор европейцы и стали сооружать возле жилища snowmen, чтобы злые духи принимали их за обитателей дома и не вредили реальным людям.

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В Европе снеговиков украшают вырезанными из бумаги фигурками, гирляндами, шишками и плодами. Вся эта атрибутика должна призывать в дом изобилие и богатство. В Румынии на шею снеговику вешают связку чеснока для защиты от вампиров. Норвежцы считают «снежных мужчин» троллями, на которых можно любоваться только ночью и из-за занавески.

На Руси слепленное из снега существо воспринималось как особа женского рода. Снежная баба считалась носительницей огромной магической силы. Дело в том, что ее лепили в честь воздушных дев-богинь туманов, снега и облаков, которых также считали духами зимы.

Эти персонажи древнерусской мифологии вступали в свои права с приходом первых зимних заморозкови снегопадов. Когда морозы были особенно лютыми, люди лепили снежных баб, вознося тем самым хвалу воздушным девам и выпрашивая у них снисхождения.

Чтобы задобрить духов зимы, снеговиков сооружали огромными, монументальными, отдавая дань силе и могуществу небесных дев. Языческая Русь во многих явлениях жизни видела женское начало, и зима являлась одним из главных его олицетворений.

Недаром в русских сказках повсеместно встречаются образы Зимушки-зимы, Снегурочки. Зима выступает то доброй «матушкой», то злой чародейкой, сковавшей реки льдом и заморозившей людей. Все эти исконные образы — отображение древнейшего культа женского начала.

Согласно древнейшей традиции, сооружать снежную бабу полагалось в день зимнего солнцестояния. В старину считали, что в этот самый короткий день года Солнце теряет свою силу. Чтобы помочь ее вернуть, люди жгли во дворах костры и лепили снежных баб. Вокруг них водили хороводы, пели, веселились.